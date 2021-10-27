Чайная посуда – обычное чаепитие на высшем уровне

21:06 27 октября,

Чахэ, гайвань, чалюйван, чабань, чахай – базовый набор посуды и аксессуаров, без которых не обходится ни одна традиционная чайная церемония в Китае.

Однако не устраивать же дома мероприятие с заварниками, чашами для настоя и испитого листа, поддонами, если просто хочется заварить хорошего чаю? Чайник типод – альтернатива целому набору чайной посуды.

Изипод – сложная конструкция для простого чаепития

Типод, он же гунфу-чайник, заварник с кнопкой, – это современный вариант чайника. Идеально подходит для заваривания листового чая методом пролива, как это принято в Китае. Еще одно название такого заварника – изипот, что в переводе с английского означает «простой чайник». Действительно, заваривать чай в типоде легко и просто, чего не скажешь об устройстве чайника.

Это технологичная посуда, которая заменяет минимум три специальных предмета, необходимых для чаепития по-китайски: чахэ (заварник), гайвань (пиалу для заваривания) и чахай (посуду для слива настоя).

Как устроен изипод

Изипод больше похож не на классический заварник, а на цилиндрический графин с ручкой. Заварочные чайники типоды сделаны из закаленного термостойкого стекла, поэтому выдерживают нагрев до 300°С. Внутри стеклянной колбы в верхней части находятся стакан с ситечком, куда насыпается заварка. Сверху чайника – крышка с кнопкой.

Плюсы заваривания чая в типоде

Инновационные заварники изиподы становятся все более популярными. Почему, в чем секрет? Никакого секрета, просто у этих чайников – масса преимуществ.

За что любят типоды:

эстетика: изипод выглядит стильно и современно, а сквозь стеклянную колбу можно смотреть, как заваривается чай, настой темнеет, набирает цвет;

простота в использовании: чайная церемония по принципу «просто добавь воды» к заварке. Следует подождать, пока чай настоится, нажать на кнопку и налить свежезаваренный ароматный напиток в чашку;

экономия: для заваривания листового чая методом пролива нужно найти и приобрести не набор специальной посуды, а только один изипод;

универсальность применения: типод можно использовать где угодно дома, в офисе, кафе;

экологичность: стеклянная посуда не впитывает запахи, легко моется, долговечная.

Как приготовить чай в заварнике-изиподе

Чтобы заварить чай методом пролива в изиподе, просто выполните эту инструкцию:

Перед использованием ополосните чайник: налейте кипяток и слейте. В заварочный стакан насыпьте чай и залейте водой. Температура воды и количество заварки зависят от объема чайника. Закройте крышку, подождите 5–15 секунд и слейте воду: это первый пролив, который нужен, чтобы промыть чайные листья. Снова налейте воду и настаивайте чай 10–30 секунд. Нажмите кнопку на крышке: настой сольется в большую колбу, а заварка останется во внутреннем стакане. Готовый напиток можно разливать по чашкам.

Китайский листовой чай заваривают от 5 до 20 раз, в зависимости от степени ферментации и сорта.

Где продаются типоды?

Купить изипод можно в специализированных магазинах, в которых продаются чаи и посуда для чаепития: например, в киевской чаевне New Tea или на одноименном сайте. При выборе учитывают: дизайн, объем типода (350–1000 мл), форму и длину носика чайника.

Удобные и стильные изиподы – достойная альтернатива не только кружкам с чаем в пакетиках, но и традиционной китайской посуде для чайной церемонии.