День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Чайная посуда – обычное чаепитие на высшем уровне

27 октября, 21:06
Чайная посуда – обычное чаепитие на высшем уровне - фото 1

Чахэ, гайвань, чалюйван, чабань, чахай – базовый набор посуды и аксессуаров, без которых не обходится ни одна традиционная чайная церемония в Китае.

Однако не устраивать же дома мероприятие с заварниками, чашами для настоя и испитого листа, поддонами, если просто хочется заварить хорошего чаю? Чайник типод – альтернатива целому набору чайной посуды.

Изипод – сложная конструкция для простого чаепития

Типод, он же гунфу-чайник, заварник с кнопкой, – это современный вариант чайника. Идеально подходит для заваривания листового чая методом пролива, как это принято в Китае. Еще одно название такого заварника – изипот, что в переводе с английского означает «простой чайник». Действительно, заваривать чай в типоде легко и просто, чего не скажешь об устройстве чайника.

Это технологичная посуда, которая заменяет минимум три специальных предмета, необходимых для чаепития по-китайски: чахэ (заварник), гайвань (пиалу для заваривания) и чахай (посуду для слива настоя).

Как устроен изипод

Изипод больше похож не на классический заварник, а на цилиндрический графин с ручкой. Заварочные чайники типоды сделаны из закаленного термостойкого стекла, поэтому выдерживают нагрев до 300°С. Внутри стеклянной колбы в верхней части находятся стакан с ситечком, куда насыпается заварка. Сверху чайника – крышка с кнопкой.

Плюсы заваривания чая в типоде

Инновационные заварники изиподы становятся все более популярными. Почему, в чем секрет? Никакого секрета, просто у этих чайников – масса преимуществ.

За что любят типоды:

  • эстетика: изипод выглядит стильно и современно, а сквозь стеклянную колбу можно смотреть, как заваривается чай, настой темнеет, набирает цвет;
  • простота в использовании: чайная церемония по принципу «просто добавь воды» к заварке. Следует подождать, пока чай настоится, нажать на кнопку и налить свежезаваренный ароматный напиток в чашку;
  • экономия: для заваривания листового чая методом пролива нужно найти и приобрести не набор специальной посуды, а только один изипод;
  • универсальность применения: типод можно использовать где угодно дома, в офисе, кафе;
  • экологичность: стеклянная посуда не впитывает запахи, легко моется, долговечная.

Как приготовить чай в заварнике-изиподе

Чтобы заварить чай методом пролива в изиподе, просто выполните эту инструкцию:

  1. Перед использованием ополосните чайник: налейте кипяток и слейте.
  2. В заварочный стакан насыпьте чай и залейте водой. Температура воды и количество заварки зависят от объема чайника.
  3. Закройте крышку, подождите 5–15 секунд и слейте воду: это первый пролив, который нужен, чтобы промыть чайные листья.
  4. Снова налейте воду и настаивайте чай 10–30 секунд.
  5. Нажмите кнопку на крышке: настой сольется в большую колбу, а заварка останется во внутреннем стакане.
  6. Готовый напиток можно разливать по чашкам.

Китайский листовой чай заваривают от 5 до 20 раз, в зависимости от степени ферментации и сорта.

Где продаются типоды?

Купить изипод можно в специализированных магазинах, в которых продаются чаи и посуда для чаепития: например, в киевской чаевне New Tea или на одноименном сайте. При выборе учитывают: дизайн, объем типода (350–1000 мл), форму и длину носика чайника.

Удобные и стильные изиподы – достойная альтернатива не только кружкам с чаем в пакетиках, но и традиционной китайской посуде для чайной церемонии.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина
Без Табу
Другое на тему
Репресії проти громадян України тривають - фото 1
Етнічні чистки: Російські окупанти дали громадянам України від 12 до 17 років колонії
29 октября, 13:21
Дивний новий світ від Марка - фото 1
Дітище Марка Цукерберга змінює назву
29 октября, 09:56
Увага, карантин! - фото 1
Київ потрапив у "червону зону" ковідного карантину. Хто там ще
28 октября, 16:23
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
З України видворили російського розвідника - фото 1
Агентурний провал: з України видворили радника посла Росії
13 октября, 17:06
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 15:15
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
24 сентября, 08:05