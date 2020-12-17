Бывшая жена Джеффа Безоса жертвует по миллиарду долларов в месяц

Маккензи Скотт / Форбс

Бывшая жена самого богатого человека на Земле Маккензи Скотт (Безос) за четыре месяца пожертвовала более четырех миллиардов долларов на благотворительность.

Об этом сама Маккензи Скотт сообщила в блоге на Medium. За последние четыре месяца пожертвовала 4 158 500 000 долларов на благотворительность. То есть, женщина вышла на скорость в 1 миллиард в месяц.

Она направила деньги 384 благотворительным и гуманитарным организациям, расположенным во всех 50 штатах США, столице страны Вашингтоне и Пуэрто-Рико. В их число также вошли продовольственные банки, которые борются с последствиями пандемии коронавируса, а также службы поддержки для наиболее уязвимых слоев населения.

Маккензи Скотт отметила, что пандемия коронавируса усугубила положение американских женщин, представителей цветного населения США, а также людей, живущих в нищете, в то время как состояние богатых людей выросло.

В июле Скотт пожертвовала на благотворительность около 1,7 миллиарда долларов. Таким образом, за 2020 год она пожертвовала почти шесть миллиардов долларов.

После развода с Джеффом Безосом в апреле 2019 года Маккензи Скотт пообещала отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Она присоединилась к филантропической инициативе инвестора Уоррена Баффета и основателя Microsoft Билла Гейтса «Клятва дарения», в рамках которой богатые люди обязуются направить большую часть своего состояния на благотворительность.

В сентябре Маккензи Скотт, по оценке агентства Bloomberg, стала самой богатой женщиной в мире с состоянием 68 миллиардов долларов. Сейчас Bloomberg оценивает ее состояние в 60,9 миллиарда долларов. Скотт занимает 18-е место в рейтинге самых богатых людей планеты и второе среди самых богатых женщин после дочери основателя Walmart Элис Уолтон (62,8 миллиарда долларов).