Быстрая доставка полезных бургеров в Киеве от Мастер Бургер

15:19 22 ноября,

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Доставка бургеров в Киеве – один из самых популярных запросов. Сегодня жители города все чаще заказывают на дом еду из ресторанов быстрого питания. Это удобно и недорого.

Где заказать фастфуд

фастфудом принято называть блюда, которые быстро готовятся. В Киеве более 100 заведений ориентированы на приготовление такой еды. Точки работают навынос или внутреннее обслуживание. Место, где готовят бургеры по чешской технологии – Master Burger. Особенность бренда – новое прочтение старых рецептов. Создатели сети ресторанов предлагают гостям вкусную, здоровую пищу.

Уникальные принципы приготовления:

Сбалансированность рецептуры – соединение ингредиентов в идеальном соотношении.

Использование свежих продуктов.

Отказ от консервантов или заготовок, а также мороженого мяса в пользу свежего фермерского сырья.

Перечисленные правила – обязательные условия работы в рамках чешской франшизы. Бренд тщательно следит за качеством приготовления, так как на кону стоит репутация, подтвержденная годами успеха.

Рестораны открыты по всему городу. Чтобы сделать заказ на дом и получить быструю доставку, выбирайте ближайшую точку – тогда период ожидания составит 30-40 минут. А оплатить удобно сразу при заказе на сайте картой. Или дождаться курьера, чтобы рассчитаться наличными.

Обзор меню

В ресторанах Master Burger посетителям предлагают выбрать из нескольких категорий:

бургеры;

салаты;

снеки и гарниры;

супы;

десерты;

сэндвичи;

напитки.

Для приготовления основного блюда используют булочки: классические пшеничные с кунжутом или цельнозерновые, а также бриош, веганские.

Начинки здесь трех категорий:

мясо (говядина, курица);

не мясо (сыр тофу, камамбер, эдам, креветка, фалафель, халуми, лосось);

мясо и не мясо (например, котлета – с жареным яйцом или с тофу в панировке).

Категория «Гарниры и снеки» представлена позициями на любой вкус. Здесь вы найдете креветки в панировке из попкорна, моцареллу фри, луковые и сырные кольца и многое другое.

К категории «Салаты» относится модное современное блюдо под названием «боул». Это своеобразный кулинарный конструктор на любой вкус. Ресторан предлагает боулы на выбор:

с капустой брокколи, кукурузой, куриным филе;

лососем, огурцом, рисом.

Гордость заведения – фреши собственного приготовления. Это миксы из сока имбиря, апельсина, яблока. А также сочетания более мягких, традиционных вкусов. Например, фреш «Цитрус» состоит из сока апельсина, лайма и грейпфрута.