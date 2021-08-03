Бумажный дом 2021: Дата выхода 5 сезона

Бумажный дом 5

Испанский хит Netflix - криминальный сериал Бумажный дом - обзавелся конкретикой относительно пятого сезона.

2 августа вышел трейлер пятого сезона истории, а также названа точна дата его старта.

Премьера 5 сезона состоится 3-го сентября 2021. Это традиционно будет лишь половина истории. Завершение выйдет 3 декабря.

Бумажный дом 2021 - смотреть онлайн трейлер 1 части 5 сезона:

В первых сезонах главные герои — группа авантюристов в смешных масках Дали — пытались вынести 2,4 млрд евро из испанского Королевского монетного двора, а в третьем и четвертом — ограбить Банк Испании, но задержатся в нем и в будущем.

Слоган пятого сезона Бумажного дома: сдаться - не вариант.