Бульбофюрер Лукашенко погрожує Україні війною ВІДЕО

Маршал Лукашенко трохи бо-бо / Белта

У понеділок, 29 листопада, на зустрічі з Міноборони самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до воєнних дій проти України.

«Вони (Захід) чудово розуміють: якщо вони знову розв’яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь. Вони це розуміють, тож почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон. Хоча до цього жодних фактичних причин сьогодні немає. Там абсолютна тиша і навіть спокійніша, ніж було раніше», – цитує скаженого диктатора агенція БелТА.

Лукашенко, який прийшов на зустріч у формі «головнокомандувача», зазначив, Білорусь не брязкає зброєю, але готова відповісти.

«У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, у тому числі я, про це б знали, нас би повідомили», – додав Лукашенко.

Україна нині постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.

Пряма мова тирана:

В Росії ж активно розігрують "грузинський сценарій" та нав'язують думку, що Україна готується до силового повернення окупованого Донбасу.