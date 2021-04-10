Будущее интермодальных терминалов в Украине, - мнение экспертов компании "Евротерминал"

Рынок железнодорожных контейнерных перевозок в Украине с каждым годом растет. За прошлый год объемы перевозок по железной дороге выросли чуть более, чем на 10%, составив 425 тыс. TEU. А если посмотреть на статистику последних 5-7 лет, то рост составил почти два раза.

Будущее за бизнесом

Основную часть рынка занимает "Центр транспортного сервиса "Лиски", который входит в состав "Укрзализныци". Именно на их долю приходится наибольшее количество подвижного состава и терминалов. С каждым годом на территории Украины появляется все больше частных проектов - интермодальные терминалы уже функционируют в западной и восточной частях страны, а также центральной. Но через несколько лет, по мнению экспертов компании "Евротерминал" распределение сил на рынке может в корне изменится - "Укрзализныця" заявляет о планах отдать в концессию часть терминалов, которыми управляет, так как считает, что бизнес в этом случае будет более эффективным собственником. Предпосылки к этому уже есть. В середине прошлого года HHLA, дочерняя компания которой уже работает в Одесском порту ("Контейнерный терминал Одесса") создала еще и оператора ж/д контейнерных перевозок. Помимо этого, о своей заинтересованности интермодальным бизнесом и, в частности, концессией терминалов "Лиски" заявляют еще некоторые компании.

"В портовой отрасли частный бизнес уже давно показал, что является более успешным управленцем, чем государство. Частные терминалы обрабатывают большее количество грузов, более технологичны и менее забюрократизированы. В сфере интермодальных перевозок бизнес тоже сможет показать лучшие результаты", - отмечают в "Евротерминале".

Потенциал для роста

На сегодняшний день доля интермодальных перевозок в Украине составляет не более 3%. Вместе с тем, в соседних странах, таких как Румыния, Словакия, Польша и Беларусь их доля составляет от 6-15%.

"Украина имеет все составляющие для развития интермодальных перевозок и быстро сможет дорасти до своих восточных соседей", - отмечают в "Евротерминале".

По оценкам экспертов компании "Евротерминал", в ближайшие несколько лет рост интермодальных перевозок может составить 270-310 тыс. TEU. При этом стоит учесть, что большая часть экономических центров расположена на расстоянии около 300 км от портов, что является идеальным расстоянием для железнодорожных перевозок.

"Реализованный нами проект по строительству железнодорожного сообщения также будет способствовать развитию интермодальных перевозок, ведь новая ветка сможет принимать до 1 млн т грузов в год, включая контейнеры", - отметил генеральный директор компании "Евротерминал" Александр Эйсмонт.