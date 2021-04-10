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Браслетная история

Вчера, 22:53
Браслетная история - фото 1

Надо освежить образ, привнести что-то новое, но менять гардероб «не с руки»? Тогда можно подобрать новые аксессуары и ими разбавить привычную повседневность.

Например, заглянуть в магазин браслетов и выбрать подходящие украшения под одежду, которая имеется. Или с учетом предстоящих встреч с друзьями, праздничных вечеринок.

Какие браслеты бывают на свете

Все вещи, и даже бижутерию, можно разделить на женские, мужские и унисекс. Браслеты – не исключение. Мужские варианты более брутальные, сдержанные в исполнении, в них преобладают сталь, драгметаллы и натуральные материалы: кожа, природный камень. Женские – более изящные, яркие, звенящие. Материал изготовления от драгоценных металлов до пластика. Могут иметь «цыганский» вид, или ассоциироваться с нежностью и романтикой.

Как подобрать тот, который идеально подойдет и ко внешности, и по стилю?

Прежде всего, украшения можно разделить глобально на два вида по форме конструкции:

  1. Жесткая. Держат свою форму. Изготовлены из металла, дерева, камня, пластика и прочих твердых материалов.

  2. Мягкая. Облегают руку. Материал – кожа, текстиль.

Далее каждую группу можно разделить по стилям.

  • Цепочки. Пожалуй, самый распространенный стиль в мягкой форме. Чаще всего это металлические цепочки с разными видами плетения, имеющие застежки.

  • Браслет из звеньев. В качестве таких выступают пластины с инкрустацией, чеканкой, эмалью. Металлические, деревянные звенья. Это могут быть плоские камни, объемные бусины, которые соединены между собой.

  • Теннисный браслет. Этот вид вошел в историю после матча турнира на кубок Уимблдона, когда у одной из известных теннисисток сорвался с руки дорогой аксессуар и она остановила матч, чтобы его найти и надеть. Все это происходило в прямом эфире, под прицелом камер. Изображение браслета разлетелось по всему миру. И теперь украшения, в которых идентичные по размеру и цвету драгоценные камни (а в оригинале это была дорожка из бриллиантов, обрамленная белым золотом) скреплены металлической оправой, называют, с легкой подачи, «Теннисным».

  • К жесткой форме относятся литые браслеты, в которые надо только продеть руку. Они выполнены в виде цельного кольца.

  • И разомкнутые. То же жесткое кольцо, но разорванное.

Для поиска идеального аксессуара можно заглянуть на www.silvers.in.ua, где по удобному поисковику и фильтрам можно подобрать и купить браслетик, и не один!

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