Борис Джонсон таємно одружився

Молодий та молода / Скай

Минулої суботи, 29 травня, прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон і його наречена Керрі Саймондс таємно повінчалися у Вестмінстерському соборі в Лондоні. Це третє весілля для Бориса та перше за британського прем'єра за останні 200 років.

Церемонія заздалегідь не анонсувалася і про неї не знали навіть найближчі підлеглі Джонсона. Захід пройшов за участю вузького кола запрошених гостей.

Через коронавірусні обмеження зараз у Великій Британії на весіллях можуть бути присутніми не більше 30 осіб.

Джонсон і Саймондс заручилися в лютому 2020 року. У квітні того ж року у них народився син Вілфред Лорі Ніколас. Для 56-річного Джонсона це третій шлюб, для 33-річної Саймондс - перший.

Борис Джонсон став другим в історії прем'єр-міністром Великобританії, який одружився, будучи главою уряду. До нього на посаді прем'єра одружився тільки Роберт Дженкінсон в 1822 році.