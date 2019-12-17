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Боевой генерал, которому шьют дело о "плохих бронежилетах", вышел из СИЗО (ВИДЕО)

20:20
Дмитрий Марченко уже на свободе - фото 1
Дмитрий Марченко уже на свободе

Вечером во вторник, 17 декабря, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко оказался на свободе после того, как за него внесли огромнейшую сумму залога.

Через несколько часов после того, как Петр Порошенко и общественные активисты, собиравшие деньги на внесение залога для Марченко, отправили нужную сумму в бюджет, обвиняемый детективами ГБР в шитом белыми нитками деле оказался уже на свободе.

Видеозапись выхода офицера из СИЗО опубликовал блогер из пула порохоботов Андрей Луганский.

Напомним, по данным следствия, "чиновники главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя коллегами, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить , что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" на 100 млн гривен".

Под некачественностью в ГБР подразумевают пробитие бронежилета бронебойной пулей, а также пропадание защитных свойств кевлара в случае намокания. Но четвертый класс не подразумевает защиту от специализированных боеприпасов, а всему миру известно о свойстве кевлара терять свою прочность при попадании в него воды.

Кроме того, при тестировании бронежилетов не детективами, а представителями комиссии Верховной Рады, оказалось, что средства индивидуальной безопасности соответствуют всем необходимым требованиям. И только лишь при намокании кевлара его защитные свойства снижаются. Но об этом известно всему миру.

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ГБР Дмитрий Марченко закупки уголовное дело СИЗО Новости
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