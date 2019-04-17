Боевик "ДНР" убил беременную и пожалел - ФОТО

13:37 17 апреля,

Боевик "ДНР" убил беременную и пожалел - ФОТО

Комбат "ДНР" Юрий Свиридов убил беременную "ополченку" и сел… в российскую тюрьму

Резонансное душегубство произошло в далеком 2017 году. Что не поделил бравый "Мачете" (позывной боевика – прим. ред) с девушкой - неизвестно. Как бы там ни было, но позже он оказался в стенах СИЗО "ЛНР". Но на этом история не заканчивается.

Спустя некоторое время бравый "солдат" попал в российский Донецк ( Донецк – город в Ростовской области РФ), где его и повязали местные правоохранители.

А закончилось все печально.

"Комбат 7-й бригады ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной "Мачете") получил 13 лет за убийство беременной "ополченки" Анастасии Ткачевой", - написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook .

Стоит отметить, что все происходящее в суде горебоевик назвал цирком и пригрозил всем присутствующим (включая адвоката - прим. ред) тем, что те окажутся на его месте.

Напомним, боевики "ДНР" в очередной раз показали свое мастерство и устранили сами себя. Самоликвидацию наемников засняли на видео.

Запись с самоустранением выложил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Российские оккупанты встретили свою мину и сняли онлайн-экшн", - написал военнослужащий.

На видео видно, как солдаты неудачи пытаются пройти через лес. Но их коварным планам помешала собственная мина. К сожалению, подорвалось лишь два наемника, но и это неплохой результат. Знает, видать, на ком срабатывать!

Напомним, украинский снайпер смачно ликвидировал боевика …с расстояния 800 метров.

Инцидент произошел в серой зоне мариупольского направления. По сообщениям СМИ, с этой местности несмотря на перемирие регулярно ведутся обстрелы позиций ВСУ.

Но одному из боевиков явно не повезло. Украинский стрелок уложил наемника с расстояния 800 метров из винтовки калибра 8,58 мм.