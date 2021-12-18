Блокираторы серии City-light Cyclopes

10:00 18 декабря,

Дорожные блокираторы используют для регулирования проезда автотранспорта.

Что такое блокираторы серии City-light Cyclopes

Такое оборудование устанавливают на контрольных пунктах, для ограждения пешеходных зон, ограничения доступа на коммерческие и государственные объекты. Устройства серии City-light Cyclopes — это автоматические парковочные блокираторы, которые состоят из вмонтированной в дорожное покрытие платформы и динамической части. Установка оборудования не потребует монтажа на большую глубину (250 мм), работу обеспечивает встроенная гидростанция. С помощью пультов дистанционного управления можно регулировать положение блокиратора: в поднятом режиме City-Light Cyclope блокирует проезд транспорта, а в опущенном располагается вровень с дорожным покрытием и не мешает движению автомобилей. Оборудование работает достаточно быстро: опустить устройство можно за 4 секунды, а поднять — всего за 5 секунд.

Разновидности блокираторов серии City-light Cyclopes

Компания TiSO производит оборудование, полностью готовое к монтажу. В зависимости от условий использования и требований заказчиков к внешнему виду, уровню защиты и другим параметрам, дорожный блокиратор автоматический может оснащаться такими опциями:

температурный режим работы: от -10 до +40 градусов либо опционно от -40 градусов при оборудовании системой обогрева;

варианты управления: автоматическое регулирование положения с помощью системы контроля доступа или использование дистанционного пульта (проводного или беспроводного). В оборудовании также предусмотрена возможность опускания вручную в случаях, когда электропитание отсутствует;

покрытие: дорожный блокиратор (барьер) с сигнальной покраской с применением эпоксидно-полиуретанового покрытия желтого (RAL 1003) и черного (RAL 9005) цветов либо выполненный из нержавеющей стали без покрытия краской;

материал: оборудование производится из нержавеющей стали или конструкционной стали марки C22;

для использования на объектах с высоким уровнем террористической угрозы изготавливается дорожный блокиратор-антитаран с классом защиты M30, M40 или M50 в зависимости от требований заказчика.

В каких случаях можно использовать дорожный блокиратор серии City-light Cyclopes

Такое оборудование монтируется:

в общественных местах,

на пешеходных зонах,

перед гостиницами, торговыми центрами, коттеджными городками.

Блокиратор подойдет для любых зон, где нет возможности устанавливать подземные элементы устройств на большую глубину.

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