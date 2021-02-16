Біткоїн коштує вже майже 50 тисяч доларів

Незабаром - новий рекорд

Вартість криптовалюти Bitcoin вранці 16 лютого зросла до рекордної позначки 49 950 доларів США - психологічна межа у 50 000 зовсім поруч.

За даними торгів, станом на близько 8-му годину за Києвом ціна біткоїна знаходилася на рівні $49 950.

Це майже 1 мільйон 390 тисяч гривень.

Таке ціна трималась не надто довго - за декілька годин собівартість найпопулярнішої криптовалюти знизилася до 49 280 доларів США. Втім, позначка у $50 000 - справа найближчого часу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Біткоїн є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Втім, досі достепенно не знає, що воно таке та не може пояснити, чому віртуальні обчислення з невідомою метою коштують таких шалених грошей.