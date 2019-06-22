Биткоин перевалил за 10 тысяч долларов

Биткоин снова в почете

Самая известная в мире криптовалюта - биткоин - начала новый цикл своего существования. Теперь биткоин снова в моде и все хотят его иметь. Как долго продлится тренд - не знает никто.

В декабре 2017 криптовалюта достигла исторической отметки в 20 000 долларов за штуку при начальной стоимости в 1 доллар. Этот путь биткоин проделал всего за несколько лет.

Небывалый рост привлек к биткоину небывалый интерес и справоцировал настоящую истерию - про биткоин писали и говорили повсеместно, сделав его едва ли не главным явлением года. Однако затем началось стремительно падение биткоина - за короткое время его стоимость опустилась до 4 тысяч долларов за штуку, спровоцировал уже новую истерию, но со знаком минус.

В 2019 биткоин начал медленно, но уверенно расти и 22 июня в ходе торгов на криптовалютных биржах его стоимость перевалила за 10 тысяч долларов. Таким образом, за месяц-полтора биткоин удвоил свою стоимость.

Нужно ли говорить, что эта ситуация спровицировала еще одну истерию и вернула моду на "крипту" и криптоинвесторов, которые вновь проделала путь из бездельников и лузеров в уважаемых людей.

Как долго продлится тренд, будет ли корректировка. а также - когда нужно выходить в кэш - не знает никто. Тем интереснее будет наблюдать за биткоином.