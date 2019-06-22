Выборы в Раду 2019 Грузия Чернобыль от HBO Владимир Зеленский война на Донбассе

Биткоин перевалил за 10 тысяч долларов

16:00
Биткоин снова в почете - фото 1
Биткоин снова в почете

Самая известная в мире криптовалюта - биткоин - начала новый цикл своего существования. Теперь биткоин снова в моде и все хотят его иметь. Как долго продлится тренд - не знает никто.

В декабре 2017 криптовалюта достигла исторической отметки в 20 000 долларов за штуку при начальной стоимости в 1 доллар. Этот путь биткоин проделал всего за несколько лет.

Небывалый рост привлек к биткоину небывалый интерес и справоцировал настоящую истерию - про биткоин писали и говорили повсеместно, сделав его едва ли не главным явлением года. Однако затем началось стремительно падение биткоина - за короткое время его стоимость опустилась до 4 тысяч долларов за штуку, спровоцировал уже новую истерию, но со знаком минус.

В 2019 биткоин начал медленно, но уверенно расти и 22 июня в ходе торгов на криптовалютных биржах его стоимость перевалила за 10 тысяч долларов. Таким образом, за месяц-полтора биткоин удвоил свою стоимость.

Нужно ли говорить, что эта ситуация спровицировала еще одну истерию и вернула моду на "крипту" и криптоинвесторов, которые вновь проделала путь из бездельников и лузеров в уважаемых людей.

Как долго продлится тренд, будет ли корректировка. а также - когда нужно выходить в кэш - не знает никто. Тем интереснее будет наблюдать за биткоином.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Биткоин Новости Экономика
powered by lun.ua
Другое на тему
Вакарчук собирает голоса - фото 1
Вакарчук выдает халявные концерты за всенародную поддержку
14:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
11:45
В каждой шутки есть доля шутки - фото 1
Коломойский предложил Зеленскому помощь в восстановлении Донбасса
Вчера, 21:05
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Загрузка...