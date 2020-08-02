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Bitcoin - уже по 12 тысяч долларов

18:00
Bitcoin снова в моде - фото 1
Bitcoin снова в моде

Самая известная в мире криптовалюты - Bitcoin - показала свою живучесть, а вместе с ней - и новый рост.

За последние сутки курс Bitcoin превысил отметку в 12 тысяч американских долларов - впервые с августа 2019 года.

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Далее участники торгов, похоже, сами испугались потенциала криптовалюты - и цена откатилась до 11 080 долларов за один Bitcoin.

Тем не менее, на лицо достаточно стабильный рост интереса, а значит - и стоимости.

Напомним, в марте 2020 "крипта" рухнула на 50%, однако из-за повсеместного введения карантина на планете вновь поползла вверх - Bitcoin меньше связан с золотом и акциями. Именно это делает его привлекательным для некоторых хедж-фондов, зарабатывающих за счет колебаний на рынке.

Хотя до рубежа в 20 000 (столько стоил Bitcoin еще три года назад) еще далеко, однако исключать нового спекулятивного интереса к "крипте" исключать не стоит.

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