Більше паролів: Google змінить процедуру входу до облікових записів

Готуйтесь до покращення від Google

Із 9 листопада Google автоматично змінюватиме звичний спосіб входу до облікового запису своїх користувачів. Тому приготуйтесь до сюрпризів у вигляді двофакторної аутентифікації.

Ще у травні цього року Google оголосив, що запровадить двоетапну перевірку (двофакторну аутентифікацію) для усіх користувачів до кінця цього року, тепер оголошено остаточну дату цього нововведення.

Із 9 листопада й до кінця цього року Google планує перевести на нову процедуру 150 млн користувачів.

Користувачі сервісів Google позбудуться можливості заходити до власного аккаунту за допомогою одного лише пароля.

Тепер користувачі додатково отримуватимуть повідомлення або електронний лист із одноразовим паролем (OTP) при кожному вході до облікового запису Google, з метою підтвердження своєї особи.

У компанії стверджують, що додаткова перевірка підвищить рівень безпеки акаунтів та особистих даних користувачів. Також нова ускладнена аутентифікація має вирішити проблему крадіжки паролів - найбільш поширеного способу злому облікових записів.