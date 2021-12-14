Білоруські блогери отримали від 14 до 18 років колонії суворого режиму від Лукашенка

Живе Білорусь! / Гетті іміджес

У Білорусі у закритому режимі пройшли суди над опозиціонерами, які посміли розповісти людям правду про режим Лукашенка. Тиран відсипав їм по вінця у кращих традиціях "Совку".

На 18 років колонії суворого режиму засудили незаконно знятого з виборів кандидата у президенти республіки та дружину кандидатки у президенти Світлани Тихановської – Сергія Тихановського.

Його звинувачували за чотирма статтями КК РБ: організації масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоджання роботі ЦВК та організації дій, що грубо порушують громадський порядок.

Також гомельський суд ухвалив вироки й іншим представникам опозиції:

● Ігор Лосик, автор телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" – 15 років посиленого режиму;



● Микола Статкевич, політик – 14 років колонії суворого режиму;

● Артем Саков, оператор YouTube-каналу Тихановського "Країна для життя" - 16 років посиленого режиму;

● Володимир Циганович, автор ютуб-каналу MozgON – 15 років посиленого режиму;

● Дмитро Попов, модератор соцмереж "Країна для життя" - 16 років посиленого режиму;

Усіх шістьох обвинувачених судили у закритому режимі у гомельському СІЗО.