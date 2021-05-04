Білл Гейтс розлучається з дружиною після 27 років шлюбу

Розлучення року

Засновник компанії Microsoft, американський мільярдер Білл Гейтс і його дружина Мелінда оголосили про розлучення.

«Після довгих роздумів і великої роботи над нашими відносинами ми прийняли рішення розірвати наш шлюб. За останні 27 років ми виростили трьох дивовижних дітей і створили фонд, який допомагає людям по всьому світу вести здорову, продуктивне життя. Ми продовжуємо розділяти віру в цю місію і будемо продовжувати спільну роботу в фонді, але більше не віримо, що зможемо рости разом як пара на новому етапі наших життів. Ми просимо поважати особистий простір і приватність нашої сім'ї в той час, як ми починаємо цю нове життя», - йдеться в спільній заяві пари.

Засновник Microsoft Білл Гейтс і Мелінда Френч, яка працювала в компанії продакт-менеджером, познайомилися в 1987 році. У 1994 році пара одружилася. У шлюбі у них народилося троє дітей: Дженніфер, Рорі і Фібі.

У 2000 році подружжя заснували фонд свого імені - найбільший приватний фонд США, який витратив на благодійність понад 50 мільярдів доларів.

У рейтингу найбагатших бізнесменів світу, який складається Forbes, Білл Гейтс займає четверте місце зі статком 130 мільярдів доларів. Після розлучення ця позиція під загрозою.

Нагадаємо, що кілька років тому розлучення Джеффа Безоса та його дружини МакКензі коштувало найбагатшій людині світу майже 40 мліьярдів.