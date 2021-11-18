Без сенсацій: Bellingcat нарешті видав своє розслідування по вагнерівцям

Терористи не доїхали до України через низку випадковостей / Фокус

Bellingcat оприлюднив своє розслідування щодо «вагнерівців», яким так лякав всіх Дмитро Гордон. Виявилося, що Гордон прогнав біса або ж розслідувачі просто з ним не порадились.

Ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести, стверджують журналісти проєкту Bellingcat.

За висновками розслідування, яке тривало рік, українська військова розвідка планувала захопити 33 найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» 25 липня 2020 року. Це мало статися після приземлення їхнього літака, який летів із Мінська до Стамбула, в Україні під вигаданим приводом.

Посадка літака мала стати останнім етапом складної операції військової розвідки за підтримки внутрішніх спецслужб, щоб виманити та заарештувати російських найманців, причетних до бойових дій на сході України.

Однак за кілька днів до того, як літак мав вилетіти з Білорусі, президент Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Угода мала набрати чинності 27 липня і, за даними журналістів, спонукала Офіс президента відкласти операцію на п’ять днів. Про це автори повідомляють із посиланням на колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу.

Bellingcat посилається на трьох колишніх співробітників спецслужб, включно з Бурбою. За словами останнього, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

«За словами Бурби, позиція Офісу президента була такою, що, якщо операція триватиме, як було заплановано, і завершиться затриманнями 25 липня, то припинення вогню буде приречене ще до початку», – йдеться в розслідуванні.