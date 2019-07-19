Перезапуск культового сериала Беверли Хиллз, 902010 запланирован на август

Беверли Хиллз, 90210 двадцать лет спустя

Стала известна точная дата выхода сериала BH90210 c постаревшими кумирами 90-х в главной роли.

2019 год задал тренд на возвращение культовых героев прошлых лет. В июле после 12 лет на экраны вернулсь Вероника Марс, а в августе нас ждет еще более эпохальное возвращение на экраны.

7 августа 2019 состоится мировая премьера сериала BH90210. Чтобы вы понимали, это продолжение главного молодежного сериала 90-х - "Беверли Хиллз, 902010". Шоураннеры формально называют проект ребутом или перезагрузкой, однако это не совсем так. Дело в том, что актеры из оригинального состава сериала просто спустя 19 лет вновь сыграют своих персонажей.

Мы увидим, как изменились за это время Джейсон Пристли (Брэндон Уолш), Шеннен Доэрти (Бренда Уолш), Дженни Гарт (Келли Тейлор), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Ян Зиринг (Стив Сандерс) и Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер).

BH90210 2019 - смотрите трейлер возрожденного сериала:

К сожалению, в проекте не будет Дилана Маккея и не потому, что его выпилили из сериала еще в шестом сезоне, вернее, он ушел сам, разругавшись с шоураннерами и публично обвинив шоу в том, что оно скатывается (справедливо). Люк Перри очень даже хотел сыграть и даже вел переговоры со студией FOX, которая занимается BH90210, однако актера подвело сердце - в марте 2019 он умер в возрасте 52 лет от инсульта.

Если оригинальный сериал состоял из 10 сезонов и 293 серий, то авторы возрожденного проекта так далеко не заглядывают и решились пока на 1 сезон в составе 6 серий. А далее - можно и посмотреть, в какой кто форме и есть ли порох в пороховницах у Бренды, Брендона и их друзей.