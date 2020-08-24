"Бавария" в шестой раз завоевала футбольный Кубок Чемпионов

"Бавария" вновь вписывает свое имя в истори. / УЕФА

Вечером в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне состоялся финал Лиги Чемпионов.

В решающем поединке турнира, который состоялся с отсрочкой в три месяца, сошлись две лучшие команды сезона - мюнхенская "Бавария" и французский ПСЖ.

Матч прошел при пустых трибунах по причине карантина из-за коронавируса - трофей был разыгран в необычной камерной атмосфере.

После голевой феерии в предыдущих раундах обе команды сыграли более острожно и все решил лишь один гол. Победный мяч записал на свой счет "баварец" Кинглси Коман, между прочим - уроженец Парижа. Этот гол стал 500-м для "Баварии" в Лиге Чемпионов.

Коман забивает землякам

Звезды ПСЖ не дожали

Парижане были лучше в первом тайме и имели моменты для взятия ворот, но там орудовал лучший игрок матча - голкипер Мануель Нойер. Он же несколько раз выручил "Баварию" во втором тайме. Остальное довершила надежная защита немцев, которая не дала шансов Неймару, Мбаппе, а также Чупо-Мотингу.

Для "Баварии" это шестой Кубок Чемпионов, столько же в активе прошлогоднего победителя - "Ливерпуля". Семь кубков у "Милана", далее следует пропасть и после нее - мадридский "Реал", у которого фантастические 13 Кубков Чемпионов.

Примечательно, что среди победителей - бразилец Коутиньо, который принадлежит "Барселоне" и забил своему клубу 2 гола в плей-офф. Его личный успех обойдется ныне находящейся в трудном финансовом положении "Барселоне" в копеечку, поскольку по условиям его трансфера из "Ливерпуля" в контракте прописаны премиальные в случае победы футболиста в Личе Чемпионов (но не указано в каком клубе).

Также стоит отметить успех тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика, который был назначен наставником клуба в пожарном порядке после провала на старте сезона и увольнения главного тренера Нико Ковача. Флик на правах временного тренера сделал требл - завоевал Кубок Германии, добыл победу в Бундеслиге и Лиге Чемпионов.