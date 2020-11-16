Владимир Зеленский Карантин в Украине Майя Санду Холостячка война на Донбассе Досье

Батут снова работает: SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon

05:07
Астронавты летят на частном корабле на МКС - фото 1
Астронавты летят на частном корабле на МКС / NASA

В ночь на понедельник, 16 ноября, ракета Илона Маска Falcon 9 c кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта, стартовала к МКС с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.

Это второй пилотируемый полет Crew Dragon и первый в рамках контракта NASA и разработчика корабля, компании SpaceX.

Онлайн-трансляция старта ракеты велась на YouTube.

Смотрите онлайн, как проходил запуск Falcon 9 c кораблем Crew Dragon:

NASA 10 ноября 2020 года объявило, что сертифицировало созданную SpaceX систему доставки астронавтов на МКС и обратно.

Crew Dragon — первый в истории и пока единственный в мире частный космический корабль, который выполняет коммерческие пилотируемые запуски по контрактам с государственными структурами.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
NASA космос Илон Маск Falcon 9 Новости Мир
Медуза
Другое на тему
Майя Санду обошла Додона - фото 1
Выборы президента Молдовы: Побеждает прозападный кандидат, которая ненавидит Порошенко
10:30
Курц призвал к жестким мерам - фото 1
Австрия вводит жесткий локдаун
Вчера, 10:22
"Эпицентр" вывесил белый флаг - фото 1
"Эпицентр" прогнулся под карантин
13 ноября, 13:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
09 ноября, 21:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
08 ноября, 13:40
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 10:05