Батут снова работает: SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon

Астронавты летят на частном корабле на МКС / NASA

В ночь на понедельник, 16 ноября, ракета Илона Маска Falcon 9 c кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта, стартовала к МКС с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.

Это второй пилотируемый полет Crew Dragon и первый в рамках контракта NASA и разработчика корабля, компании SpaceX.

Онлайн-трансляция старта ракеты велась на YouTube.

Смотрите онлайн, как проходил запуск Falcon 9 c кораблем Crew Dragon:

NASA 10 ноября 2020 года объявило, что сертифицировало созданную SpaceX систему доставки астронавтов на МКС и обратно.

Crew Dragon — первый в истории и пока единственный в мире частный космический корабль, который выполняет коммерческие пилотируемые запуски по контрактам с государственными структурами.