Батько Брітні Спірс дав співачці волю

Батько та донька Спірс / АП

Джеймс Спірс, батько американської співачки Брітні Спірс, вирішив відмовитися від опікунства над донькою після того, як її боротьба за свободу стала публічною.

Адвокат Джеймса Спірса заявив, що реальних підстав для його зміщення з позиції опікуна немає, але Джеймс «не вважає, що його публічна боротьба з дочкою ... буде в її інтересах», тому готовий передати право опікунства будь-кому іншому.

«Незалежно від свого формального статусу, містер Спірс завжди буде батьком міс Спірс, він завжди буде любити її беззастережно і завжди буде піклуватися про її інтересах», - йдеться в судових документах.

Адвокат Брітні Спірс Меттью Розенгарт заявив, що він і його клієнтка вітають рішення Джеймса Спірса відмовитися від опікунства і мають намір перевірити, як він розпоряджався майном дочки в статусі її опікуна.

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під опікою свого батька Джеймса Спірса і інших людей. Їй призначили опікунство, коли вона потрапила в психіатричну лікарню через проблеми з алкоголем і наркотиками. Опікунство передбачає повний контроль над її життям і фінансами. При цьому співачка продовжувала випускати альбоми і виступати з концертами, заробляючи мільйони доларів.

У червні Брітні Спірс попросила суд Лос-Анджелеса припинити опіку над нею. Вона заявила, що її примушували працювати, приймати сильнодіючі ліки і не дозволяли завагітніти. Брітні Спірс додала, що адвокат Сем Інгем, який представляв її інтереси за призначенням суду з 2008 року, не говорив їй про те, що вона може подати прохання про припинення опіки.

Незабаром після цього Інгем вийшов зі справи про опікунство. Суд дозволив Брітні Спірс самостійно вибрати адвоката. Її новий захисник Меттью Розенгарт в кінці липня попросив усунути Джеймса Спірса від опіки над дочкою. У свою чергу співачка заявила, що відмовляється виступати, поки її життя контролює батько.