Батьки "подарували" нардепу від "Слуги народу" цілий телеканал

Твоє обличчя, коли татко з мамою подарували телеканал / Фейсбук щасливчика

Історія з придбання львівського "4 каналу" "Слугою народу" Олексієм Ковальовим отримує все більше веселих подробиць. Виявилось, що це подарунок. Принаймні, так говорить сам нардеп.

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов задекларував купівлю "4 каналу" за більше ніж 4 мільйони гривень як подарунок від батьків.

Згідно з документом, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від Івана Ковальова (ймовірно, батько) та ще 50% від Наталії Ковальової (ймовірно, мати).

Вказана вартість обидвох подарунків - по 2 181 755 гривень.

Цього ж дня, за даними декларації, нардеп отримав від Івана Ковальова подарунок 39% у статутному капіталі ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн" (ціна - 195 000 гривень)

Згідно з даними з відкритих джерел, ця компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та телевізійних програм.

28 грудня стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал".

Сам нардеп сказав, що актив було придбано "на грошові кошти родини".

У кінці 2020 року Ковальов задекларував 540 тисяч гривень на банківському рахунку, 4 мільйони гривень і 101,45 тисячі доларів готівкою. Його єдиний постійний дохід – депутатська зарплата.

Згідно з відкритою інформацією – у нардепа немає житла. Він задекларував два будинки матері на Херсонщині, її ж земельну ділянку, а також зазначив, що орендує квартиру майже на 70 квадратів у Києві. Також його матір має автівку BMW X6 2020 року випуску, яка коштувала понад 2,7 млн грн.

В принципі, скласти з цієї інформації все до купи - не є надто складним завданням. Пан Ковальов обраний за такого собі "пана Фунта".