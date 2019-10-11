"Барселона" готова продать Коутиньо и Ракитича, чтобы не выйти в минус - новости футбола

Барселона хочет спастись за счет Коутиньо

Наши журналисты собрали в этой статье самые последние новости футбола Украины и мира.

Читайте в этом выпуске новостей футбола: форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду прибыл в расположение португальской сборной для участия в отборочном туре ЕВРО-2020; защитник Эрнест Астахов решил уйти из “Кремня”; ​“Барселона” вынуждена продать 2-х своих лидеров, чтобы не закончить год в минусе.

Роналду поделился впечатлениями о прибытии в сборную Португалии в рамках отборочного тура ЕВРО 2020

34-летний нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии накануне очередных матчей отборочного тура ЕВРО-2020.

Звезда мирового футбола признался, что ему очень приятно вернуться в свою родную страну и снова увидеть многих друзей. Он решительно настроен добиваться новых побед и прославить Португалию. Свою речь Роналду завершил словами: “Вперед, команда!”.

Ранее новости футбола сообщили, что украинская сборная прибыла в Харьков, и уже готовится к матчу против Литвы.

Новости футбола Украины: Эрнест Астахов ушел из "Кремня"

21-летний украинский футболист Эрнест Астахов играл за "Кремень" на позиции защитника. Но сейчас контракт с клубом расторгнут по обоюдному согласию.

Астахов поблагодарил команду за предыдущие полтора года, которые они играли вместе. Он вспомнил, как "Кремень" досрочно вышел в Первую лигу Украины и стал абсолютным чемпионом Второй лиги. Также Эрнест поблагодарил болельщиков, приходящих на стадион, чтобы поддержать "Кремень".

Итого Астахов провел 25 матчей за "Кремень". Осенью 2018 года он получил травму во время матча против "Мира". Парня прооперировали, затем он долго реабилитировался. Вернуться на поле удалось только в конце зимних сборов.

Весной 2019 года, сразу после игры против "Горянка", Астахова вызвали в студенческую сборную Украины, чтобы принять участие во Всемирной универсиаде.

Новости про футболистов: “Барселоне” придется продать Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитич

Каталонская “Барселона” выставила Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича на продажу, чтобы не уйти в минус. Согласно информации источника, “сине-гранатовые” хотят заработать на этих двух трансферах 124 миллиона евро.

Только эта сумма спасет каталонцев от финансовых проблем в начале 2020 года.

Напомним, что Коутиньо сейчас в аренде в “Баварии”. Мюнхенский клуб очень доволен бразильцем, и всерьез задумался о его выкупе за 120 миллионов евро.

Ракитич же сам не против уйти из “Барселоны”, тем более, что минувшим летом им интересовались два клуба Серии А - “Ювентус” и “Интер”.

Новости футбола ранее писали, что 53-летний итальянский специалист Стефано Пиоли назначен новым главным тренером “Милана”.