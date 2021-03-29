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Бандити катували й вбили відомого київського активіста

13:01
Олександр Мандич с соратником - фото 1
Олександр Мандич с соратником / фейсбук активіста

У Києві у неділю, 28 березня, затримали підозрюваних у викраденні та вбивстві активіста Олександра Мандича.

пізно ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи у квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку.

Отримавши інформацію про його зникнення, правоохоронці почали його пошуки. Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами.

Ймовірних викрадачів вдалося встановити та затримати. У ході слідчих дій з’ясувалося, що вони вбили викраденого чоловіка та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.

В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, знайшли. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

Трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста та добровольця, повідомлено про підозру (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України).

Загиблого звали Олександр Мандич. Дописувачі його фейсбук-сторінки підтверджують факт смерті активіста. Зокрема, пост з трагічного приводу написав колишній нардеп Ігор Мосійчук.

Бандити катували й вбили відомого київського активіста - фото 207536

"Олександр був справжнім громадським активістом, пройшов палаючі барикади Майдану і війну на Сході, а згинув від ножа в спину від покидьків... Вбивць ніби затримали і вони ніби зізналися... хочу бачити цю мерзость в суді і тюрязі... Вічна пам’ять і Царство Небесне, Друже!" - написав Мосійчук.

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Нападения на активистов активист Киев убийство Новини Украина
УНІАН
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