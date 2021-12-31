Байден зробив попередження Путіну по телефону

Байден попередив Путіна про наслідки / Білий дім

Проти ночі 30 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним.

Телефонна розмова Байдена та Путіна завершилася о 23:25 за київським часом. Переговори президентів США та Росії тривали 50 хвилин.

Джо Байден закликав Путіна знизити напруження у відносинах з Україною і попередив про готовність рішуче відреагувати в разі вторгнення російських військ в Україну.

Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Джен Псакі за підсумками телефонної розмови президентів США і РФ.

"Президент Байден наполегливо закликав Росію знизити напруження з Україною. Він чітко заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери рішуче відреагують, якщо Росія глибше вторгнеться в Україну", - наголошується у заяві.

Крім того, американський лідер висловив підтримку дипломатії, - починаючи на початку наступного року з двостороннього стратегічного діалогу стосовно стабільності, потім за участі Організації Північноатлантичного договору в рамках Ради НАТО-Росія, а також в рамках ОБСЄ.

"Президент Байден повторив, що відчутний прогрес і цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - йдеться у заяві.

Телефонна розмова Байдена і Путіна стала другою безпосередньою розмовою лідерів США та РФ у грудні. Дипломати США та Росії 10 січня у Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості щодо України.

На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня має відбутися багатостороння зустріч у рамках ОБСЄ.