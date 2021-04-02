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Байден зателефонував Зеленському та висловив підтримку Україні

Вчера, 18:48
Президент США підтримав Україну - фото 1
Президент США підтримав Україну / Білий дім

У п'ятницю, 2 квітня, відбулась телефонна розмова між президентами України та США - Володимиром Зеленським і Джо Байденом.

Під час переговорів американський лідер підтримав територіальну цілісність і суверенітет на тлі російської агресії в Криму і на Донбасі.

В її комюніке зазначається, що Байден підтримав «активізацію стратегічного партнерства в підтримці плану президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України».

«Лідери погодилися, що ці реформи є ключовими для євроатлантичних устремлінь України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США і України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні», — йдеться у повідомленні Білого дому.

Володимир Зеленський заявив, що був радий поспілкуватися з Джо Байденом. «Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців», — прокоментував розмову президент України.

Байден зателефонував Зеленському та висловив підтримку Україні - фото 207594

Зазначимо, що розмова відбулась у складний час - Росія стягнула до кордонів з Україну значні військові сили, а українська розвідка заявили про можливі провокації зі сторони росіян. В ніч проти п'ятниці відбулася розмова між міністрами оборони США та України - Пентагон запевнив, що не залишить Україну сам-на-сам з агресивним сусідом.

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Володимир Зеленський Джо Байден Пентагон Війна на Донбасі Россия Новини Украина
Бабель
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