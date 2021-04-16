Байден закликав Росію схаменутись та пообіцяв відповідь

Останнє попередження. Не китайське

Президент США Джо Байден виступив 15 квітня з заявою про Росію після того, як своїм указом ввів санкції через «шкідливу зовнішню діяльність» уряду РФ.

«Якщо Росія продовжить створювати перешкоди нашій демократії, я готовий прийняти подальші заходи у відповідь. Це мій обов'язок, як президента Сполучених Штатів», - заявив Байден, виступаючи в Білому домі.

Президент США зазначив, що під час недавньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним «ясно дав зрозуміти, що ми могли б піти далі», але не став цього робити, вирішивши бути «пропорційним». Він зазначив, що не хотів запускати цикл ескалації і конфлікту з Росією.

Байден зазначив, що в розмові з Путіним запропонував йому зустрітися влітку 2021 року в Європі, щоб обговорити ряд нагальних питань. Раніше 15 квітня в Білому домі заявили, що після введення санкцій не відмовляються від двосторонньої зустрічі Байдена і Путіна.

Наразі Росія збирає війська на кордонах з Україною та в окупованому Криму, а її агресивна риторика повернула світ до Холодної війни.