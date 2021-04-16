Володимир Зеленський Принц Філіп Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Байден закликав Росію схаменутись та пообіцяв відповідь

09:06
Останнє попередження. Не китайське - фото 1
Останнє попередження. Не китайське

Президент США Джо Байден виступив 15 квітня з заявою про Росію після того, як своїм указом ввів санкції через «шкідливу зовнішню діяльність» уряду РФ.

«Якщо Росія продовжить створювати перешкоди нашій демократії, я готовий прийняти подальші заходи у відповідь. Це мій обов'язок, як президента Сполучених Штатів», - заявив Байден, виступаючи в Білому домі.

Президент США зазначив, що під час недавньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним «ясно дав зрозуміти, що ми могли б піти далі», але не став цього робити, вирішивши бути «пропорційним». Він зазначив, що не хотів запускати цикл ескалації і конфлікту з Росією.

Байден зазначив, що в розмові з Путіним запропонував йому зустрітися влітку 2021 року в Європі, щоб обговорити ряд нагальних питань. Раніше 15 квітня в Білому домі заявили, що після введення санкцій не відмовляються від двосторонньої зустрічі Байдена і Путіна.

Наразі Росія збирає війська на кордонах з Україною та в окупованому Криму, а її агресивна риторика повернула світ до Холодної війни.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США Джо Байден Россия холодная война Новини Мир
Медуза
Другое на тему
Лідери США та Німеччини занепокоєні - фото 1
Байден і Меркель просять Путіна прибрати війська з українських кордонів
Вчера, 10:35
Мер розповів билину про продовження локдауна - фото 1
Локдаун у Києві триватиме мінімум до 30 квітня
14 апреля, 18:24
Хтось вірить Шойгу? - фото 1
Росія по-дурному пояснила, чому жене війська на кордон з Україною
13 апреля, 18:13
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50