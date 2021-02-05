Байден поставив Путіну ультиматум

Байден обіцяє Росії кари, але не каже які / Білий Дом

Новий власник Овального кабінету в Білому Домі вирішив не затягувати справу й одразу взявся за Росію. Приводом стала справа Навального.

Президент США Джо Байден виступив з першою промовою з питань зовнішньої політики, в ході якої закликав владу Росії негайно звільнити опозиційного політика Олексія Навального.

"Політично мотивований вирок Навальному і спроби Росії придушити свободу слова та свободу мирних зібрань викликають глибоку стурбованість у нас і всього світового співтовариства... Навальний став мішенню за те, що виявляв корупцію. Він повинен бути звільнений негайно і без всяких умов", - заявив Байден.

В ході виступу Байден також зазначив, що США без коливань змусять Росію відповідати за свої дії.

"Я дав ясно зрозуміти президенту Путіну, на відміну від мого попередника, що підійшли до кінця ті дні, коли США здавалися перед агресивними діями Росії - втручанням в наші вибори, кібератаками, отруєнням російських громадян", - виголосив фактично ультиматум президент США.

Байден не деталізував, які саме кроки будуть здійснені США по відношенню до Росії, якшо вона й далі буде порушувати закон, але з майже 100-відсотковою вірогідністю це будуть новь більш жорсткі санкції.

Раніше з вимогою звільнити Олексія Навального, зокрема, виступили український МЗС в особі міністра Кулеби, канцлер Німеччини Ангела Меркель,президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Австрії Себастьян Курц, а також держсекретар США Ентоні Блінкен.

Росія на ці вимоги не відовіла належним чином.