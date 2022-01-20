Байден пообіцяв вбити економіку Росії у раз вторгнення до України

Байден застерігає Путіна від безумного кроку / Гетті іміджес

Президент Байден при владі вже рік. З цієї нагоди він дав велику пресконференцію. Чи не головною її зовнішньополітичною темою стало можливе вторгнення Росії до України.

"Вторгнення до України стане катастрофою для Росії. Це матиме найсерйозніші наслідки з погляду війни та миру з часів Другої світової", - заявив Байден.

Американський президент заявив, що для того, щоб зупинити агресора, США навіть не доведеться застосовувати військових, самі тільки жорсткі санкції знищать Росію.

"Путін ніколи не бачив санкцій, подібних до тих, які ми накладемо, якщо він почне діяти. Наші союзники та партнери готові завдати значної шкоди Росії та її економіці. Якщо Росія продовжить діяти в кіберпросторі, ми відповімо тим самим. Якщо вони вторгнуться, вони заплатять — їхні банки не зможуть мати справу із доларами. Хоча це негативно вплине і на США, і економіку країн Європи", - заявив Байден.

Також Байден пообіцяв росіянам десант з гробів і "грузу 200" у разі нападу: "У військовому відношенні Росія перевершує Україну, але вони заплатять високу ціну — у найближчій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, якщо це зроблять".

"Думаю, Путін все ще не хоче жодної повномасштабної війни. Він хотів від мене двох гарантій: Україна ніколи не стане частиною НАТО і що НАТО не буде розміщувати стратегічні озброєння в Україні. Київ у найближчій перспективі навряд чи приєднається до альянсу. Що стосується розміщення озброєнь, ми готові обговорювати це, але чекаємо кроків у відповідь від Москви в європейській частині Росії. У нас є простір для спільної роботи, але поки що ті три раунди переговорів, які ми мали, нічого не дали. Єдине, що може бути гірше за навмисну ​​війну, це ненавмисна війна. Я стурбований, що це може вийти з-під контролю. Сподіваюся, Путін розуміє, що, за винятком повномасштабної ядерної війни, він не в кращому становищі, щоб домінувати у світі", - наголосив лідер США.

Нагадаємо, наразі Росія активно збирає війська біля кордонів з Україною та в окупованому Криму - початок агресії може початись у будь-який час.