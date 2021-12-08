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Байден і Путін обговорили Україну онлайн, Росію попередили

08:56
Байден попередив Путіна про наслідки агресії проти України - фото 1
Байден попередив Путіна про наслідки агресії проти України / кремлін.ру

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками переговорів Байдена і Путіна.

"Президент Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу зростання сил Росії, що оточують Україну, і чітко заявив, що США і наші союзники відреагують за допомогою рішучих економічних та інших заходів у випадку воєнної ескалації", – наголошується у заяві.

акож президент США підтвердив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України й закликав Путіна до деескалації та повернення до дипломатії.

Крім того, Байден і Путін доручили своїм командам продовжити взаємодію, а Сполучені Штати робитимуть це у тісній координації з союзниками та партнерами.

Ще лідери США і РФ обговорили двосторонній діалог стосовно стратегічної стабільності, провели окрему розмову про шкідливі хакерські програми, а також спільну роботу над регіональними питаннями, і зокрема, такими як Іран.

7 грудня переговори Джо Байдена і Володимира Путіна тривали дві години. Розмова проходила за допомогою закритого каналу відеозв'язку.

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Джо Байден Владимир Путин Війна на Донбасі Новини Мир
УНІАН
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