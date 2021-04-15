Володимир Зеленський Принц Філіп Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Байден і Меркель просять Путіна прибрати війська з українських кордонів

10:35
Лідери США та Німеччини занепокоєні - фото 1
Лідери США та Німеччини занепокоєні / Гетті іміджес

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили ситуацію навколо українсько-російського кордону, де Путін нині зібрав 2 армії для потенційного вторгнення до України.

Байден і Меркель вважають, що влада Росії має скоротити військову присутність на кордонах з Україною. Лідери країн обговорили це питання під час телефонної розмови, повідомив увечері 14 квітня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Меркель і Байден погодилися, що «Росія повинна скоротити недавнє посилення військ, щоб домогтися деескалації ситуації».

Раніше 14 квітня Росія і Україна одночасно провели навчання. Українські війська проводили репетиції відображення танкової і піхотної атак біля кордонів Криму.

Російський флот, в свою чергу, провів навчання в Чорному морі. Російські військові провели навчання перед прибуттям двох американських військових кораблів у Чорне море.

Також росіяни незаконно закрили Азовське море до жовтня 2021 року.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ангела Меркель Джо Байден Россия Новини Мир
Ройтерз
Другое на тему
Мер розповів билину про продовження локдауна - фото 1
Локдаун у Києві триватиме мінімум до 30 квітня
Вчера, 18:24
Хтось вірить Шойгу? - фото 1
Росія по-дурному пояснила, чому жене війська на кордон з Україною
13 апреля, 18:13
Путін не зупиняється - фото 1
Росія нагнала на кордон з Україною 40 тисяч вояків, стільки же - в окупованому Криму
13 апреля, 10:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50