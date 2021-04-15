Байден і Меркель просять Путіна прибрати війська з українських кордонів

Лідери США та Німеччини занепокоєні / Гетті іміджес

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили ситуацію навколо українсько-російського кордону, де Путін нині зібрав 2 армії для потенційного вторгнення до України.

Байден і Меркель вважають, що влада Росії має скоротити військову присутність на кордонах з Україною. Лідери країн обговорили це питання під час телефонної розмови, повідомив увечері 14 квітня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Меркель і Байден погодилися, що «Росія повинна скоротити недавнє посилення військ, щоб домогтися деескалації ситуації».

Раніше 14 квітня Росія і Україна одночасно провели навчання. Українські війська проводили репетиції відображення танкової і піхотної атак біля кордонів Криму.

Російський флот, в свою чергу, провів навчання в Чорному морі. Російські військові провели навчання перед прибуттям двох американських військових кораблів у Чорне море.

Також росіяни незаконно закрили Азовське море до жовтня 2021 року.