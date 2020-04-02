Пандемия коронавируса Максим Степанов Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Автострахование онлайн: как не нарваться на мошенников

11:20
Автострахование онлайн: как не нарваться на мошенников - фото 1

Липовые автоцивилки встречаются не только среди бумажных полисов, которые продают с рук. Мошенники ведут бойкую онлайн-торговлю, предлагая недействительные и поддельные страховки ОСАГО через сайты-клоны. По данным МТСБУ, почти каждая десятая купленная в Украине автогражданка — фальсификат.

Если ДТП случится по вине обманутого горе-страхователя, ему придется выплачивать штраф и нести перед потерпевшей стороной полную материальную ответственность.

Как распознать сайт-клон

Несмотря на постоянную борьбу с сайтами-клонами, они появляются быстро, как грибы после дождя. Некоторые ресурсы существуют до блокировки день-два, некоторые — значительно дольше. При создании двойника мошенники практически в точности копируют дизайн оригинального сайта и даже используют похожие доменные имена. Попадаются на такую "удочку", как правило, те клиенты, которые ведут поиск в интернете с помощью общих запросов "купить ОСАГО Киев онлайн".

Процедура оформления на настоящем сайте:

  1. После получения заявки страховщик регистрирует ее в реестре ОСАГО в базе МТСБУ, а затем высылает клиенту сформированный при регистрации код цифровой подписи, проект договора и счет на оплату.
  2. Клиент подписывает договор с помощью полученного кода.
  3. Данные о полисе появляются в единой базе сразу же, а сам документ в PDF-формате приходит на e-mail клиента в течение 15 минут.
  4. На оригинальном полисе есть QR-код и проверочная ссылка, которые ведут на официальный сайт МТСБУ. Клиент может проверить подлинность ОСАГО онлайн таким способом, либо набрав вручную его серию и номер (или госномер машины) в разделе «Проверка действия полиса».

На фальшивом сайте-клоне вам, скорее всего, предложат оплатить не через специальную форму с защитой от перехвата данных, а лично при встрече.

Автострахование онлайн: как не нарваться на мошенников - фото 198113

Как не попасться на удочку мошенников: памятка страхователю

Перед покупкой страховки авто узнайте информацию о страховой компании: как долго она работает на рынке, сколько и в какие сроки выплачивает по ОСАГО, не отозвали ли у нее лицензию. Эти данные можно найти в открытом доступе.

Отдавайте предпочтение крупным страховщикам, для которых автострахование онлайн является не единственным видом деятельности. Хорошо, если компания участвует в системе прямого урегулирования, поскольку в случае своей невиновности вы сможете получать компенсации за ДТП у нее.

Если вы не знаете точного адреса сайта, переходите на него по ссылке, которая размещена на сайте mtsbu.ua в разделе «Список СК — членов МТСБУ». После перехода запишите номер телефона и веб-адрес, чтобы в дальнейшем сверять информацию.

На заметку: перед оформлением узнайте с помощью калькуляторов ОСАГО, сколько стоит ваша страховка. Слишком низкая цена должна насторожить.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
авто ДТП Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
У Украины могут возникнуть заминки при получении помощи от МВФ - фото 1
80 стран просят у МВФ 2,5 триллиона из-за коронавируса
10:40
В Монастыриске почти половина зараженных - медики, а власти ничего не предпринимают - фото 1
Бесполезен: люди молят Зеленского спасти их от своего же ставленника и коронавируса ВИДЕО
08:40
Херсон закрывают блокпостами из-за COVID-19 - фото 1
Херсон закрывают на карантин после подтверждения первого заражения коронавирусом (ВИДЕО)
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00