Автострахование онлайн: как не нарваться на мошенников
Липовые автоцивилки встречаются не только среди бумажных полисов, которые продают с рук. Мошенники ведут бойкую онлайн-торговлю, предлагая недействительные и поддельные страховки ОСАГО через сайты-клоны. По данным МТСБУ, почти каждая десятая купленная в Украине автогражданка — фальсификат.
Если ДТП случится по вине обманутого горе-страхователя, ему придется выплачивать штраф и нести перед потерпевшей стороной полную материальную ответственность.
Как распознать сайт-клон
Несмотря на постоянную борьбу с сайтами-клонами, они появляются быстро, как грибы после дождя. Некоторые ресурсы существуют до блокировки день-два, некоторые — значительно дольше. При создании двойника мошенники практически в точности копируют дизайн оригинального сайта и даже используют похожие доменные имена. Попадаются на такую "удочку", как правило, те клиенты, которые ведут поиск в интернете с помощью общих запросов "купить ОСАГО Киев онлайн".
Процедура оформления на настоящем сайте:
- После получения заявки страховщик регистрирует ее в реестре ОСАГО в базе МТСБУ, а затем высылает клиенту сформированный при регистрации код цифровой подписи, проект договора и счет на оплату.
- Клиент подписывает договор с помощью полученного кода.
- Данные о полисе появляются в единой базе сразу же, а сам документ в PDF-формате приходит на e-mail клиента в течение 15 минут.
- На оригинальном полисе есть QR-код и проверочная ссылка, которые ведут на официальный сайт МТСБУ. Клиент может проверить подлинность ОСАГО онлайн таким способом, либо набрав вручную его серию и номер (или госномер машины) в разделе «Проверка действия полиса».
На фальшивом сайте-клоне вам, скорее всего, предложат оплатить не через специальную форму с защитой от перехвата данных, а лично при встрече.
Как не попасться на удочку мошенников: памятка страхователю
Перед покупкой страховки авто узнайте информацию о страховой компании: как долго она работает на рынке, сколько и в какие сроки выплачивает по ОСАГО, не отозвали ли у нее лицензию. Эти данные можно найти в открытом доступе.
Отдавайте предпочтение крупным страховщикам, для которых автострахование онлайн является не единственным видом деятельности. Хорошо, если компания участвует в системе прямого урегулирования, поскольку в случае своей невиновности вы сможете получать компенсации за ДТП у нее.
Если вы не знаете точного адреса сайта, переходите на него по ссылке, которая размещена на сайте mtsbu.ua в разделе «Список СК — членов МТСБУ». После перехода запишите номер телефона и веб-адрес, чтобы в дальнейшем сверять информацию.
На заметку: перед оформлением узнайте с помощью калькуляторов ОСАГО, сколько стоит ваша страховка. Слишком низкая цена должна насторожить.