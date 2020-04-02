Автострахование онлайн: как не нарваться на мошенников

Липовые автоцивилки встречаются не только среди бумажных полисов, которые продают с рук. Мошенники ведут бойкую онлайн-торговлю, предлагая недействительные и поддельные страховки ОСАГО через сайты-клоны. По данным МТСБУ, почти каждая десятая купленная в Украине автогражданка — фальсификат.

Если ДТП случится по вине обманутого горе-страхователя, ему придется выплачивать штраф и нести перед потерпевшей стороной полную материальную ответственность.

Как распознать сайт-клон

Несмотря на постоянную борьбу с сайтами-клонами, они появляются быстро, как грибы после дождя. Некоторые ресурсы существуют до блокировки день-два, некоторые — значительно дольше. При создании двойника мошенники практически в точности копируют дизайн оригинального сайта и даже используют похожие доменные имена. Попадаются на такую "удочку", как правило, те клиенты, которые ведут поиск в интернете с помощью общих запросов "купить ОСАГО Киев онлайн".

Процедура оформления на настоящем сайте:

После получения заявки страховщик регистрирует ее в реестре ОСАГО в базе МТСБУ, а затем высылает клиенту сформированный при регистрации код цифровой подписи, проект договора и счет на оплату. Клиент подписывает договор с помощью полученного кода. Данные о полисе появляются в единой базе сразу же, а сам документ в PDF-формате приходит на e-mail клиента в течение 15 минут. На оригинальном полисе есть QR-код и проверочная ссылка, которые ведут на официальный сайт МТСБУ. Клиент может проверить подлинность ОСАГО онлайн таким способом, либо набрав вручную его серию и номер (или госномер машины) в разделе «Проверка действия полиса».

На фальшивом сайте-клоне вам, скорее всего, предложат оплатить не через специальную форму с защитой от перехвата данных, а лично при встрече.