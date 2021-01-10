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Автоматизация доставки еды: в чем преимущества

Вчера, 13:30
Автоматизация доставки еды: в чем преимущества - фото 1

Чтобы добиться успеха в ведении бизнеса в сфере общественного питания, важно правильно и рационально организовать все рабочие процессы.

Если вы владеете рестораном или кафе, доставляете еду на дом, то важно, чтобы ваши гости быстро получали свои заказы, чтобы еда сохраняла свою температуру и свежесть. Многие заведения уже давно начали использовать специальные программы для автоматизации работы.

Преимущества автоматизации работы

Специальный сервис для доставки еды помогает решить такие вопросы:

  • быстрая обработка заказов;
  • удобный контроль заказов;
  • создание базы клиентов;
  • выбор маршрута для курьеров;
  • контроль местонахождения курьеров;
  • управление меню;
  • анализ статистики продаж доставки.

На сайте joinposter.com вы сможете подключиться к системе для автоматизации доставки еды. Программа облегчит и упростит вашу работу, ведь официант или оператор сможет принимать заказ на доставку прямо на планшете. Повара сразу приступят к работе, готовя параллельно несколько блюд. Чтобы проконтролировать качество выполнения рабочими своих обязанностей, вы можете отслеживать процесс их работы в режиме реального времени. Кстати, данная программа позволяет оформлять заказы параллельно на доставку, в заведение и на вынос.

Все заказы в одном месте

Автоматизация доставки еды: в чем преимущества - фото 206784

Система формирует списки заказов, а также сообщает вам об их статусе, оставшемся времени. Ваш оператор вносит информацию о клиенте лишь раз, а программа запоминает все данные, упрощает процесс заказа при последующих заказах. К тому же система позволяет добавлять несколько адресов клиентов в случае, если они заказывают с дома и офиса. Каждый ваш гость имеет возможность накапливать бонусы на заказах. Также программа предлагает вам записывать время и дату доставки, при этом формируя список о предстоящих заказах. Самые важные попадут вверх списка. Данное ПО обладает массой неоспоримых преимуществ.

Анализ доставки

Программа для доставки еды позволяет вам просматривать статистику, изменять меню и цены. Благодаря подробной статистике вы узнаете процент заказов на доставку в вашем ресторане, оборот в деньгах и пр. С помощью сервиса вы также можете устраивать различные акции, начислять клиентам бонусы. В режиме реального времени есть возможность следить за работой поваров и курьеров.

Узнайте больше о том, как работает программа для доставки еды на сайте joinposter.com. Здесь вас обеспечат круглосуточной помощью, проконсультируют по любым интересующим вас вопросам. Начните автоматизировать доставку еды в своем ресторане прямо сейчас.

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