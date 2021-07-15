Володимир Зеленський Карантин в Україні Евро 2020 Війна на Донбасі Досьє

Аваков став офіційно безробітним

10:43
АвакOFF - фото 1
АвакOFF / МВС

У четвер, 15 липня, Верховна Рада відправила Арсена Авакова у відставку. За — 291 нардеп.

Арсен Аваков пробув на посаді міністра внутрішніх справ із 2014 року — понад 7 років, він вважався "вічним міністром".

229 голосів дали представники фракції «Слуга народу», 18 — депутатська група «Довіра», 16 — «Європейська солідарність», 15 — «Голос», 7 — партія «За майбутнє», також рішення підтримали 6 позафракційних депутатів. «Опозиційна платформа — За життя» не голосувала за відставку глави МВС, у «Батьківщині» більшість утрималася від голосування, три нардепи виступили проти.

Наступником Авакова стане "слуга" Денис Монастирський.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Арсен Аваков Верховна Рада Денис Монастырский МВД Новини Украина
Другое на тему
Мову врятовано - фото 1
КСУ визнав конституційним закон про українську мову
Вчера, 20:30
Україна та Китай домовились про широке співробітництво - фото 1
Україна та Китай домовились про безвіз
Вчера, 07:29
Аваков - все - фото 1
Кінець епохи: Аваков йде з МВС, його замінить скромний нардеп
13 июля, 21:35
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Последствия атаки - фото 1
Годовщина атаки российскими "Градами" под Зеленопольем: поворот в войне и десятки жертв
12 июля, 16:56
Поворотний момент для трьох народів - фото 1
Місце злочину – Полтава. Як і чому Україна програла у війні Швеції та Росії
08 июля, 14:39
Кейн шокує українців - фото 1
Казці кінець: Україна їде з Євро 2020
03 июля, 23:50