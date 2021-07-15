Аваков став офіційно безробітним

АвакOFF / МВС

У четвер, 15 липня, Верховна Рада відправила Арсена Авакова у відставку. За — 291 нардеп.

Арсен Аваков пробув на посаді міністра внутрішніх справ із 2014 року — понад 7 років, він вважався "вічним міністром".

229 голосів дали представники фракції «Слуга народу», 18 — депутатська група «Довіра», 16 — «Європейська солідарність», 15 — «Голос», 7 — партія «За майбутнє», також рішення підтримали 6 позафракційних депутатів. «Опозиційна платформа — За життя» не голосувала за відставку глави МВС, у «Батьківщині» більшість утрималася від голосування, три нардепи виступили проти.

Наступником Авакова стане "слуга" Денис Монастирський.