Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Армия США подойдет к Мексике: что происходит

24 апреля, 18:30
Армия США подойдет к Мексике: что происходит - фото 1
Армия США подойдет к Мексике: что происходит

В среду, 24 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что перекинет американских военных к границе Мексике.

Об этом политик написал в Twitter.

Трамп планировал доставить США ядерное оружие Ким Чен Ына

"В настоящий момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу".

При этом мистер президент вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, стремящихся в США.

Армия США подойдет к Мексике: что происходит - фото 180119

Ранее Трамп заявлял о 20- тысячном караване мигрантов, стремящихся к "Стране Свободы".

"Мексика должна остановить тех, кто остался, или нам придется закрыть этот участок границы и мобилизовать военных. У контрабандистов и картелей есть оружие", – заявлял президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал у России вывести свои войска из Венесуэлы.

Соответствующее заявление глава США сделал на встрече с женой главы парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

«Россия должна убраться оттуда», - сказал, как отрезал президент.

В противном случае США рассматривают «все варианты» реагирования.

Самой же России эти слова ой как не понравились.

"Прежде чем давать советы кому-то откуда-то идти, Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп США Мексика Новости Украина
Страна
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...