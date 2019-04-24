Армия США подойдет к Мексике: что происходит

18:30 24 апреля,

Армия США подойдет к Мексике: что происходит

В среду, 24 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что перекинет американских военных к границе Мексике.

Об этом политик написал в Twitter.

"В настоящий момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу".

При этом мистер президент вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, стремящихся в США.

Ранее Трамп заявлял о 20- тысячном караване мигрантов, стремящихся к "Стране Свободы".

"Мексика должна остановить тех, кто остался, или нам придется закрыть этот участок границы и мобилизовать военных. У контрабандистов и картелей есть оружие", – заявлял президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал у России вывести свои войска из Венесуэлы.

Соответствующее заявление глава США сделал на встрече с женой главы парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

«Россия должна убраться оттуда», - сказал, как отрезал президент.

В противном случае США рассматривают «все варианты» реагирования.

Самой же России эти слова ой как не понравились.

"Прежде чем давать советы кому-то откуда-то идти, Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.