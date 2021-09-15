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В Apple презентували 13-й айфон

09:11
Лінійка iPhone 13 - фото 1
Лінійка iPhone 13

Компанія Apple в ході презентації 14 вересня представила лінійку нових айфонів: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

6,1-дюймовий iPhone 13 і 5,4-дюймовий iPhone 13 mini (а також старші версії), як і раніше, мають OLED-екран, який на 28% яскравіше попереднього покоління, а також алюмінієві рамки. Фірмовий «чубчик» став менше на 20%.

В Apple презентували 13-й айфон - фото 209147

Й без того круті камери знову вдосконалили, у 13 і 13 mini їх розташували по діагоналі.

Айфони отримали можливість запису відео з режимом «кіноефектів». Базова версія айфона тепер має 128 гігабайт вбудованої пам'яті, також є версії з 256 і 512 гігабайтами пам'яті. Вперше в історії Apple у Pro-версій з'явилася модель з 1 терабайтом.

6,1-дюймовий iPhone 13 Pro і 6,7-дюймовий iPhone 13 Pro Max отримали три абсолютно нових камери і покращений дисплей з високою частотою оновлення до 120 Гц. Ширококутний об'єктив дозволяє забезпечувати кращу зйомку при слабкому освітленні, а телеоб'єктив отримав триразовий зум. У всіх трьох камер тепер є нічний режим, а також новий режим макрозйомки, що дозволяє знімати з відстані два сантиметри.

В Apple презентували 13-й айфон - фото 209145

Батарея iPhone 13 працює на 2,5 години довше, ніж у iPhone 12, а у 13 mini - на 1,5 години довше, ніж молодша модель iPhone 12. У той же час 13 Pro Max працює на 2,5 години довше, ніж 12 Pro Max, а iPhone 13 Pro - на 1,5 години довше, ніж 12 Pro Max.

Вартість iPhone 13 mini починається від 699 доларів, iPhone 13 - від 799 доларів, iPhone 13 Pro - від 999 доларів, iPhone 13 Pro Max - від 1 099 доларів. Це в США, скільки дива техніки будуть коштувати в Україні наразі невідомо.

В Apple презентували 13-й айфон - фото 209148

Також у ході презентації нам показали нові iPad mini та Watch Series 7.

В Apple презентували 13-й айфон - фото 209146
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