Apple откроет компанию в Украине: Раскрыты детали

Apple откроет компанию в Украине: Раскрыты детали

Американская компания Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине. Соответствующая запись появилась в госреестре юрлиц предпринимателей.

Об этом сообщает Liga.Tech.

Дата регистрации компании - 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. Издание Liga.Tech связалось с новоиспеченным главой яблочного филиала. Тот подтвердил свое назначение , xто на планы по запуску Apple в Украине повлиял карантин, и добавил, что из-за закрытых границ пока сложно что-либо говорить о будущем.

Как бы там ни было, но открытие филиала Apple в Украине является очень важной новостью для местного рынка.

"Скорее всего, сами заниматься дистрибуцией продуктов они не будут: это долгий сложный процесс. Но могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс — запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие — важный знак для рынка", - сообщил источник издания AIN.UA.

Для справки

Из-за мировой пандемии коронавируса американская компания Apple понесла огромные убытки. В мае 2020 г. Apple начала постепенно возобновлять работу своих магазинов: на сегодняшний день в мире открыто уже около 100 торговых отделений компании.