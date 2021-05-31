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Апеляція Стерененка: активіст отримав рік умовно

17:09
Стерненко опиниться на волі - фото 1
Стерненко опиниться на волі / Соцмережі

Апеляційний суд 31 травня переглянув вирок одеському активіту Сергію Стерненку, що раніше отримав 7 років колонії за викрадення ватного політика з Одещини.

Стерненка визнали винним за двома статтями і засудили до одного року умовного терміну замість 3 років.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«146 статтю по мені і Демчуку залишають, хоча строки давності по притягненню за нею минули. Це обвинувачення ґрунтується виключно на показаннях «потерпілого», які цим же судом були визнані суперечливими», - йдеться у повідомленні.

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

«За ч. 1 ст. 263 ККУ мене також визнають винним. Тобто стартовий шумовий пістолет суд вважає вогнепальною зброєю. Покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років», - прокоментував Стерненко.

Потім у Facebook Стерненко уточнив, що частину 1 статті 263 йому лишили не за стартовий пістолет, а за 1 патрон 5.45 калібру.

Частина 1 ст. 263 - заборона «носіння, зберігання, придбання, передачі чи збуту вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв».

Таким чином, Стерненка засудили до 3 років позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно.

Перед цим Одеський апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею 187 ККУ України (розбійний напад).

Зазначимо, що це один з епізодів "діяльності" Стерненка" - він такох проходить як звинувачуваний у вбивстві.

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Сергей Стерненко суд Новини Украина
УНІАН
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