Антикоррупционный суд вернул дело "бриллиантовых прокуроров"

Дело "бриллиантовых прокуроров" начнут рассматривать заново

22 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вернула дело "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина на рассмотрение в Голосеевский районный суд Киева. Теперь производство будут рассматривать заново.

Об этом свидетельствуют материалы, размещенные в едином реестре судебных решений.\

Согласно документам, обвинительный акт по делу прокуроров отправят на пересмотр Голосеевским райсудом столицы. С учетом того, что в этом ведомстве производство и без того рассматривали без малого три года, подобное решение выглядит попыткой затянуть процесс.

Впрочем, постановление судей из Голосеевки перевести дело в Высший антикоррупционный суд можно рассматривать как точно такое же действие. Перепасовать производство из одного суда в другой пытались обвинители прокуроров-взяточников. Они настаивали на том, что коррупционное дело должны рассматривать в созданной для этого инстанции. Впрочем, ВАКС мог бы взять это дело только в случае, если бы его вели детективы НАБУ. Поскольку на момент совершения преступления о бюро только лишь говорили, а дело вели генпрокуроры, антикорсуд отправил материалы в Голосеевский райсуд для начала рассмотрения заново.

Фактически после трех лет заседаний, Шапакин и Крониец "обнулились" и отсрочили свое возможное заключение еще на неопределенный срок.

Напомним, в 2015-м году некий гражданин Рак передал 150 тысяч долларов Валерию Гибаленко, знакомому работников прокуратуры - тогдашним еще заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцем и первым замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным. Во время обыска у одного из взяточников нашли 35 пакетов с бриллиантами, из-за чего подозреваемых окрестили "бриллиантовыми прокурорами".