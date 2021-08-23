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Ангела Меркель гостювала у Києві

09:38
Меркель обіцяє не кидати України на призволяще - фото 1
Меркель обіцяє не кидати України на призволяще / ОП

22 серпня столицю України відвідала канцлер Німеччини Анегла Меркель. Велику увагу у ході візиту та зустрічі з президентом Зеленським було приділено питанню енергетичної безпеки Європи та, зокрема, загрозам від реалізації проекту «Північний потік – 2».

«Ми розглядаємо цей проект виключно через призму безпеки. Вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, для України важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку та стане дієвим запобіжником від російської військової агресії.

«Відповідно до Угоди про асоціацію ми ініціювали проведення консультацій з Європейською комісією та урядом ФРН найближчим часом», – розповів Президент.

Він зауважив, що навіть сьогодні, коли «Північний потік – 2» ще не добудований, чітко видно, хто контролює ціни на газ у Європі та їхнє зростання.

«Тому я не вважаю, що це лише економічне питання. І добудова «Північного потоку – 2», а потім його імплементація та використання призведуть до великих ризиків. Я вважаю, що це буде на руку тільки Російській Федерації», – наголосив Володимир Зеленський.

Федеральний канцлер Ангела Меркель зі свого боку підтримала необхідність продовження співпраці України та Німеччини у сфері енергетики. Вона повідомила, що завтра до України прибуде міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр для участі у важливих переговорах.

Ангела Меркель зауважила, що Німеччина хоче якомога швидше продовжити дію договору про транзит газу територією України після 2024 року, про що вона вже говорила під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним.

«Ми після 2024 року будемо експортувати газ з Росії до Європи, і тут важливо, щоб Україна залишилася транзитною країною і щоб цей договір був продовжений», – сказала вона.

Федеральний канцлер також наголосила, що Німеччина та США поділяють позицію щодо того, що газ не можна використовувати як зброю. За її словами, «Північний потік – 2» діятиме в межах європейського правового поля, зокрема Третього енергетичного пакета, і якщо РФ намагатиметься використати цей газогін як зброю, порушуватиметься питання про застосування санкцій.

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Офіс Президента
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