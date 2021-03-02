Анджеліна Джолі продала картину Черчілля за $11,6 мільйонів - її подарував Бред Пітт

Картина Черчілля - в ціні

Голівудська зірка Анджеліна Джолі заробила кругленьку суму грошей на любові до ностальгії та гучних імен.

Анджеліна Джолі продала на аукціоні пейзаж пензля Вінстона Черчилля - за рекордні 11,6 мільйона доларів. Сама Джолі не пояснила причини продажу картини.

У 1943 році британський премьєр подарував цю картину президенту США Рузвельту. Пізніше її купив Бред Пітт та подарував дружині.

Картина «Вежа мечеті Кутубія» (Tower of the Koutoubia Mosque), написана прем'єр-міністром Великобританії Уїнстоном Черчиллем, була продана за 8,3 мільйона фунтів стерлінгів (11,6 мільйона доларів) на аукціоні в Лондоні 1 березня, йдеться в повідомленні аукціонного будинку Christie's.

Попередня оцінка картини становила до 2,5 мільйона фунтів, при цьому підсумкова сума, сплачена невідомим покупцем, стала рекордною для робіт британського прем'єра.

«Вежа мечеті Кутубія» - єдина картина, написана Черчиллем між 1939 і 1945 роками під час Другої світової війни, хоча в цілому британський політик написав за своє життя понад 500 картин.

У січні 1943 року, після Касабланкской конференції в Марокко, скликаній союзниками для вироблення стратегії боротьби проти нацистської Німеччини, Черчилль переконав президента США Франкліна Рузвельта приєднатися до нього в сусідньому Марракеші і поспостерігати, як сонце сідає за Атлаські гори. Цей момент і був потім відображений Черчиллем на картині. Після цього британський прем'єр подарував пейзаж Рузвельту.

«Єдина робота, яку Черчілль написав під час війни, можливо, була натхненна прогресом, досягнутим союзниками в одній з найкрасивіших країн», - сказав Нік Орчард, глава відділу сучасного британського мистецтва Christie's. За підсумками Касабланкской конференції союзники вперше зажадали беззастережну капітуляцію Німеччини, Італії та Японії - це стало стратегічно важливою заявою для подальших підсумків Другої світової війни.

Картина була виставлена ​​на торги актрисою Анджеліною Джолі. За інформацією джерела CNN, актор Бред Пітт купив картину Черчилля в подарунок Джолі в 2011 році. У 2016 році вони розлучилися після десяти років відносин і двох років офіційного шлюбу.

Пітт купив картину у торговця антикваріатом Білла Рау. За словами Рау, син Рузвельта продав картину в 1960-х роках, а потім вона більше п'яти десятиліть зберігалася в шафі в Новому Орлеані.