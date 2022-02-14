Аліна Паш виступала в окупованому Крим законно

Аліна Паш - переможниця нацвідбору / 24 канал

Суспільний мовник оприлюднив документи на підтвердження того, що переможниця Національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш перетинала адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом з боку України.

"Суспільне проаналізувало ряд звинувачень: публічних та тих, що надійшли у зверненнях громадян. Інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить фактів та документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України. Мовник керується виключно законом України та презумпцією невинуватості, поки не доведено протилежне", - ідеться у антикризовому повідомленні митців.

"Виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників, і тут не могло бути винятків. Правила однакові для всіх і залишаються незмінними", - зазначив Суспільний мовник.ґ

Обов’язок Суспільного — обрати виконавця, що представить не лише власний талант, а й всю Україну на міжнародному конкурсі. "Суспільний мовник України не має морального права представляти виконавців, які продовжують вести концертну діяльність в Росії або підтримують російську владу, виступають на подіях, організованих РФ. Наразі законодавчо таких обмежень Держава Україна не запровадила, однак мовник з власної ініціативи додав такі обмеження у правила Нацвідбору", - додали у Суспільному.

Відповідно до Правил національного відбору на участь у Євробаченні-2022, учасник відбору гарантує, що не виступав у РФ та на окупованих територіях після 15 березня 2014 року — не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року і не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів як в період до і під час проведення відбору, так і в період після Нацвідбору до дати фіналу Євробачення-2022 включно.

Ті артисти, які не відповідають Правилам національного відбору, не могли бути прийняті до участі у відборі.

Суспільне разом з виробником Нацвідбору "Френдс Про ТВ" опрацювало анкети, подані на участь у Національному відборі, на відповідність цим вимогам.

Зокрема Суспільне звернулося до Державної прикордонної служби України, однак дані про перетин кордону є конфіденційними.

"Учасниця Аліна Паш надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Суспільний мовник отримав від команди учасниці документ щодо перетину кордону з Кримом зі сторони України від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України", - наголошує Суспільний мовник.

Команда Суспільного сподівається на об’єднання спільноти фанатів конкурсу і підтримку на його міжнародному етапі, "адже незалежно від того, за кого ми вболіваємо на Національному відборі, у травні на Євробаченні ми всі вболіватимемо за Україну".

Аліна Паш представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" піснею "Тіні забутих предків". Переможця було визначено під час фіналу Нацвідбору 12 лютого ввечері.

Результати голосування Нацвідбору залежали від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Паш отримала 15 балів: 8 балів від журі та від 7 глядачів.

Раніше в інтернеті з'явилася інформація, що співачка виступала в тимчасово окупованому Криму. Відомо, що 2015 року вона дала концерт на весіллі громадянки України.

Прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. Невдовзі співачка пояснила, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України.