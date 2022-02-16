Війна на Донбасі Досьє

Аліна Паш відмовилась від участі у Євробаченні 2022

15:24
"За что" (с) - фото 1
"За что" (с)

Після того як стало відомо, що Аліна Паш підробила довідку про нібито законні відвідини окупованого росіянами Криму, співачці нічого не лишалося, як "злитися".

Аліна Паш не стала чекати, коли її забанять офіційно, адже її порушення передбачає автоматичний недопуск до Нацвідбору, та оголосила, що сама відмовляється від поїздки до Турину.

"Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення", - заявила співачка.

Аліна Паш відмовилась від участі у Євробаченні 2022 - фото 210396

Окрім цього, Паш розриває стосунки зі своїм директором та вибачилась перед українцями через фальшиву довідку про її в'їзд до Криму.

"Я хочу вибачитися від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним мовником, перед кожним, хто спостерігає за цим негативним шумом навколо мене. Шкода усвідомлювати, що свої ж пхають такі важкі й неприємні палки в колеса".

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Аліна Паш Євробачення 2022 Новини Украина
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