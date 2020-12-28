Альгицид для бассейна AquaDoctor

Регулярное очищение бассейнов – задача номер один для их владельцев. Если вовремя не дезинфицировать и не чистить дно и стены бассейна, в чаше с водой заводятся вредоносные бактерии, плесень и водоросли.

Вода перестает быть чистой и прозрачной, приобретает зеленый оттенок и неприятный запах. Плавать в ней становится неприятно и опасно для здоровья.

Цветению воды и появлению в ней водорослей подвергаются бассейны всех типов и габаритов. Появление зеленоватого оттенка – первый признак цветения воды.

Причины цветения воды

Высокая температура воды и воздуха

Плохая фильтрация и циркуляция, застой воды

Чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей или полное их отсутствие

Неправильное использование химических средств для бассейнов

Дезинфекция препаратами низкого качества

Занесение спор водорослей людьми или воздухом

Этапы очистки бассейна

1. Механическая чистка с помощью пылесоса, щеток или скребков

2. Проверка и выравнивание уровня рН

3. Фильтрация и циркуляция воды

4. Дезинфекция воды, проверка и коррекция уровня рН

5. Добавление альгицидов

6. Обеспечение циркуляции воды

Зачем использовать альгициды

Споры водорослей постоянно попадают в воду извне. Даже полная замена воды не решает эту проблему: выжившие споры все равно остаются на дне и стенах бассейна. Средства для дезинфекции не способны полностью их уничтожить. Поэтому нужно использовать альгициды. Такой метод усиливает действие средств дезинфекции и вместе с тем уменьшает необходимость в их частом использовании.

Альгициды для бассейна AquaDoctor – жидкий концентрат с эффективным бактерицидным действием. Он убивает споры водорослей, бактерии и грибки. Препарат может использоваться в профилактических целях и для уничтожения существующей растительности. Альгициды разрушающе воздействуют на водоросли и останавливают процесс размножения споров. Вещество не пенится и не оседает, а также не изменяет кислотно-щелочной баланс воды.

Способ применения и дозировка препаратов

Альгицид AquaDoctor AC Mix используется для первичной и ударной очистки воды. Для такой дезинфекции дозировка вещества составляет 20 мл на 1 м³ воды. Обработка проводится в среднем 1 раз в два месяца или при необходимости.

Альгицид AquaDoctor AC используется для регулярной очистки воды в бассейнах. Расход препарата составляет 5 мл на 1 м³ воды 1 раз в неделю. Частота процедур может меняться в зависимости от загруженности бассейна купающимися и условий его эксплуатации. При соблюдении пропорций средство безопасно для здоровья и не вредит отделочным материалам бассейнов.

Препарат следует использовать вечером или ночью. Перед этим нужно проверить и выровнять кислотно-щелочной баланс воды. Его норма: 7.2-7.4. Жидкость сначала смешивается с водой, потом выливается в чашу бассейна. После каждой обработки нужно на три часа включать фильтрацию. В это время необходимо исключить пользование бассейном.

Результат работы вещества – очищенная вода без вредоносной среды. Препарат имеет антисептические и антибактериальные свойства, экономичен в использовании и не содержит фосфатов. Подходит для всех типов бассейнов и может использоваться в воде любой жесткости.

Альгициды AquaDoctor получили сертификат Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов. Только комплексный уход с использованием специальных препаратов делает воду в бассейне чистой и избавляет от бактерий и водорослей. Это обеспечивает безопасное и комфортное купание.