Альгицид для бассейна AquaDoctor
Регулярное очищение бассейнов – задача номер один для их владельцев. Если вовремя не дезинфицировать и не чистить дно и стены бассейна, в чаше с водой заводятся вредоносные бактерии, плесень и водоросли.
Вода перестает быть чистой и прозрачной, приобретает зеленый оттенок и неприятный запах. Плавать в ней становится неприятно и опасно для здоровья.
Цветению воды и появлению в ней водорослей подвергаются бассейны всех типов и габаритов. Появление зеленоватого оттенка – первый признак цветения воды.
Причины цветения воды
- Высокая температура воды и воздуха
- Плохая фильтрация и циркуляция, застой воды
- Чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей или полное их отсутствие
- Неправильное использование химических средств для бассейнов
- Дезинфекция препаратами низкого качества
- Занесение спор водорослей людьми или воздухом
Этапы очистки бассейна
1. Механическая чистка с помощью пылесоса, щеток или скребков
2. Проверка и выравнивание уровня рН
3. Фильтрация и циркуляция воды
4. Дезинфекция воды, проверка и коррекция уровня рН
5. Добавление альгицидов
6. Обеспечение циркуляции воды
Зачем использовать альгициды
Споры водорослей постоянно попадают в воду извне. Даже полная замена воды не решает эту проблему: выжившие споры все равно остаются на дне и стенах бассейна. Средства для дезинфекции не способны полностью их уничтожить. Поэтому нужно использовать альгициды. Такой метод усиливает действие средств дезинфекции и вместе с тем уменьшает необходимость в их частом использовании.
Альгициды для бассейна AquaDoctor – жидкий концентрат с эффективным бактерицидным действием. Он убивает споры водорослей, бактерии и грибки. Препарат может использоваться в профилактических целях и для уничтожения существующей растительности. Альгициды разрушающе воздействуют на водоросли и останавливают процесс размножения споров. Вещество не пенится и не оседает, а также не изменяет кислотно-щелочной баланс воды.
Способ применения и дозировка препаратов
Альгицид AquaDoctor AC Mix используется для первичной и ударной очистки воды. Для такой дезинфекции дозировка вещества составляет 20 мл на 1 м³ воды. Обработка проводится в среднем 1 раз в два месяца или при необходимости.
Альгицид AquaDoctor AC используется для регулярной очистки воды в бассейнах. Расход препарата составляет 5 мл на 1 м³ воды 1 раз в неделю. Частота процедур может меняться в зависимости от загруженности бассейна купающимися и условий его эксплуатации. При соблюдении пропорций средство безопасно для здоровья и не вредит отделочным материалам бассейнов.
Препарат следует использовать вечером или ночью. Перед этим нужно проверить и выровнять кислотно-щелочной баланс воды. Его норма: 7.2-7.4. Жидкость сначала смешивается с водой, потом выливается в чашу бассейна. После каждой обработки нужно на три часа включать фильтрацию. В это время необходимо исключить пользование бассейном.
Результат работы вещества – очищенная вода без вредоносной среды. Препарат имеет антисептические и антибактериальные свойства, экономичен в использовании и не содержит фосфатов. Подходит для всех типов бассейнов и может использоваться в воде любой жесткости.
Альгициды AquaDoctor получили сертификат Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов. Только комплексный уход с использованием специальных препаратов делает воду в бассейне чистой и избавляет от бактерий и водорослей. Это обеспечивает безопасное и комфортное купание.