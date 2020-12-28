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Альгицид для бассейна AquaDoctor

15:31
Альгицид для бассейна AquaDoctor - фото 1

Регулярное очищение бассейнов – задача номер один для их владельцев. Если вовремя не дезинфицировать и не чистить дно и стены бассейна, в чаше с водой заводятся вредоносные бактерии, плесень и водоросли.

Вода перестает быть чистой и прозрачной, приобретает зеленый оттенок и неприятный запах. Плавать в ней становится неприятно и опасно для здоровья.

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Цветению воды и появлению в ней водорослей подвергаются бассейны всех типов и габаритов. Появление зеленоватого оттенка – первый признак цветения воды.

Причины цветения воды

  • Высокая температура воды и воздуха
  • Плохая фильтрация и циркуляция, застой воды
  • Чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей или полное их отсутствие
  • Неправильное использование химических средств для бассейнов
  • Дезинфекция препаратами низкого качества
  • Занесение спор водорослей людьми или воздухом

Этапы очистки бассейна

1. Механическая чистка с помощью пылесоса, щеток или скребков

2. Проверка и выравнивание уровня рН

3. Фильтрация и циркуляция воды

4. Дезинфекция воды, проверка и коррекция уровня рН

5. Добавление альгицидов

6. Обеспечение циркуляции воды

Зачем использовать альгициды

Споры водорослей постоянно попадают в воду извне. Даже полная замена воды не решает эту проблему: выжившие споры все равно остаются на дне и стенах бассейна. Средства для дезинфекции не способны полностью их уничтожить. Поэтому нужно использовать альгициды. Такой метод усиливает действие средств дезинфекции и вместе с тем уменьшает необходимость в их частом использовании.

Альгициды для бассейна AquaDoctor – жидкий концентрат с эффективным бактерицидным действием. Он убивает споры водорослей, бактерии и грибки. Препарат может использоваться в профилактических целях и для уничтожения существующей растительности. Альгициды разрушающе воздействуют на водоросли и останавливают процесс размножения споров. Вещество не пенится и не оседает, а также не изменяет кислотно-щелочной баланс воды.

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Способ применения и дозировка препаратов

Альгицид AquaDoctor AC Mix используется для первичной и ударной очистки воды. Для такой дезинфекции дозировка вещества составляет 20 мл на 1 м³ воды. Обработка проводится в среднем 1 раз в два месяца или при необходимости.

Альгицид AquaDoctor AC используется для регулярной очистки воды в бассейнах. Расход препарата составляет 5 мл на 1 м³ воды 1 раз в неделю. Частота процедур может меняться в зависимости от загруженности бассейна купающимися и условий его эксплуатации. При соблюдении пропорций средство безопасно для здоровья и не вредит отделочным материалам бассейнов.

Препарат следует использовать вечером или ночью. Перед этим нужно проверить и выровнять кислотно-щелочной баланс воды. Его норма: 7.2-7.4. Жидкость сначала смешивается с водой, потом выливается в чашу бассейна. После каждой обработки нужно на три часа включать фильтрацию. В это время необходимо исключить пользование бассейном.

Результат работы вещества – очищенная вода без вредоносной среды. Препарат имеет антисептические и антибактериальные свойства, экономичен в использовании и не содержит фосфатов. Подходит для всех типов бассейнов и может использоваться в воде любой жесткости.

Альгициды AquaDoctor получили сертификат Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов. Только комплексный уход с использованием специальных препаратов делает воду в бассейне чистой и избавляет от бактерий и водорослей. Это обеспечивает безопасное и комфортное купание.

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