Александр Рудинский из «Первых ласточек» женился

Александр Рудинский женился

В четверг, 25 июня, актер Александр Рудинский перестал быть завидным холостяком и стал женатым человеком.

Избранницей звезды сериала “Первые ласточки” стала актриса Мария Заныборщ, сообщает пресс-служба “Нового канала”.

Влюбленные организовали выездную церемонию в столичном парке. Для торжественной росписи Мария выбрала белое платье свободного кроя (поскольку находится в интересном положении), а Александр – рубашку и брюки в тон наряду невесты.

История любви уже семьи Рудинских началась еще на студенческой скамье.

Совет да любовь - Александр Рудинский и его жена

“Мы учились вместе в Карпенко-Карого. Знали друг друга давно, четыре года провели бок о бок. Но только в конце учебы приняли радикальное решение – встречаться. Мы репетировали общий спектакль, играли главные роли, и у нас была драматически-лирическая линия. Чувства возникли не спонтанно. Мы много времени проводили совместно, очень хорошо знали друг друга. Когда поняли, что появилась симпатия, приняли решение быть вместе. И не пожалели. Нашим отношениям уже два года”, - рассказывает Александр Рудинский.

Предложение руки и сердца прозвучало в небе - на колесе обозрения во время гастролей.

Инста-свадьба

Мария, как и ее муж, служит в двух театрах – Театре имени Ивана Франко и Театре драмы и комедии на Левом берегу. А в спектакле «Двенадцатая ночь, или Что угодно» супруги играют вместе.