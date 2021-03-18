Александр Ангерт: принцесса Шарлотта - звезда интернета и главная егоза

Жизнь Британской королевской семьи - это хлеб насущный для огромного количества блогеров и журналистов разного калибра. Со времен свадьбы тогда еще принцессы Елизаветы, где ее лицо впервые показали крупным планом широкой публике, журналисты и папарацци не отстают от королевичей ни на шаг.

Каждое официальное мероприятие сопровождается десятком фотокамер с лучшими объективами. Удачные, неудачные, курьезные или просто смешные фото редакторы отрывают с руками. Без зазрения совести зевающая королева или принц с искривленным лицом попадают на первые страницы газет.

Поклонник Британской королевский семьи и историк Александр Ангерт объясняет популярность подобных снимков:

“Они стоят дорого. Фотографии подобного рода действительно имеют цену выше среднего. Дело в том, что представители БКС имеют очень жесткий и подробно прописанный протокол. Выход за его рамки чреват негативными последствиями. Члены монархии всегда сдержаны, учтивы и дружелюбны. Очень редко они позволяют себе показать настоящие эмоции. Это мгновение, которое нужно успеть запечатлеть. Особый интерес сейчас проявляется к младшим членам БКС- Джорджу, Шарлотте и Луи”.

Дело семейное

Интернет пестрит сравнениями королевы Елизаветы и ее правнучки принцессы Шарлотты. У них действительно очень похожи черты лица. Однако не только внешность унаследовала правнучка знаменитой королевы, но и крайне выразительную мимику. Александр Ангерт говорит:

“Методы воспитания поменялись и Шарлотте позволяется намного больше, чем ее прабабушке”.

Маленькая принцесса особенно любит показывать язык на публике. Во время благотворительной регаты острове Уайт (Великобритания) Кейт Миддлтон попросила свою дочь помахать рукой публике, однако Шарлотта выбрала другой способ приветствия. Не обошлась без “классического жеста Шарлотты” и свадьба ее дяди - принца Гарри. Девочка-цветочница в милом платье и очаровательным венке на голове снова показала острый язык публике.

“К чести Шарлотты нужно сказать, что и сам принц Гарри любил заниматься подобным в детстве. Я думаю, дочь Уильяма и Кейт просто вобрала в себя все озорство королевской семьи”, - говорит Александр Ангерт.

Принц Гарри неоднократно показывал “неприличный” по меркам протокола жест. Однако детям все сходит с рук. И если Гарри все пытались приструнить, то фото Шарлотты набирают миллионы лайков.

На свадьбе Гарри 19 мая 2018 года принцесса Шарлотта порадовала фотографов не только своей мимикой, но и экстравагантной позой. Прямо во время торжественного мероприятия, девочка решила разучить приемы кунг-фу.

На свадьбе теперь уже герцогов Сассекских средняя дочь наследника престола показала свой характер во всей красе. Она была стойкой, как оловянный солдатик, во время торжественной фотосессии, уверенно несла цветы и была просто очаровательной для публики. Однако в свободную минутку она пыталась развеселить своего старшего брата Джорджа, донимала других девочек-цветочниц и баловалась. Александр Ангерт поделился наблюдением, что после того как снимки попали в руки прессе, газеты стали вовсю писать о сходстве принцессы Шарлотты с Анной, а также с сестрой королевы Елизаветы - Маргарет.

“Действительно, они очень похожи. У каждого серьезного наследника должна быть такая сестра. У Елизаветы - это Маргарет, очаровательная и смелая, у Чарльза - это Анна, решительная и прямолинейная, а у Джорджа - это Шарлотта. И вся эта тройка веселиться за двоих, за себя и за наследников. Думаю, когда Шарлотта вырастет, она станет сердцеедкой, но останется такой же егозой”, - говорит Александр Ангерт.