Акторка серіалу "Слуга народу" заробляє мільйони на ковідних закупівлях

Оксана Обертинська / Апостроф

Компанія так званої експертки МОЗ і консультантки Офісу Президента з питань вірусології Оксани Обертинської за кілька місяців існування заробила вже 18 млн грн на "ковідних" державних замовленнях.

Компанія експертки МОЗ і консультантки Офісу Президента з питань вірусології Оксани Обертинської за кілька місяців існування заробила вже 18 млн грн на "ковідних" державних замовленнях, повідомляє УНН.

Таємниця такого успіху може критися у причетності до "Слуги народу" - серіалу, де головну роль зіграв чинний президент України Володимир Зеленський.

Виявилося, що Обертинська там також грала - в епізоді.

У третій серії першого сезону серіалу "Слуга народу", де главу держави Василя Голобородька знайомлять із президентським психологом.

"Анна Петрівна - ваш психолог", - представляють у серіалі Зеленському Оксану Обертинську в її епізодичній ролі без слів. Як про цей епізод дізнались журналісти УНН - не повідомляється (мабуть, мова йде про щасливий збіг, що став відправною точкою великого розслідування).

Психологиня без зайвих слів заробили мільйони / кадр з т/с "Слуга Народу"

Навесні 2020 року, у розпал пандемії COVID-19, розпочалась стрімка кар’єра Оксани Обертинської, як експерта-вірусолога МОЗ і консультантки Офісу Президента з протидії коронавірусу. Саме у цій якості вона відвідувала обласні ПЛР-лабораторії та медичні установи з інспекціями та консультаціями, завжди окремо підкреслюючи свою наближеність до Офісу Президента та самого Володимира Зеленського.

Після старту успішної державної кар’єри у сфері протидії COVID-19, у липні "психологиня" Оксана Обертинська заснувала "Центр молекулярних технологій", який до кінця року за спрощеною процедурою отримав ласих державних замовлень від обласних лабораторій і медичних установ на 18 млн грн. При чому її компанія постачає в обласні лікарні та ПЛР-лабораторії медичне обладнання, експрес-тести, кисневі концентратори та інші товари саме "ковідного" спрямування.

Напередодні нового року Оксана Обертинська заробила 6 млн гривень на державній ПЛР-закупівлі. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня" уклало договір на закупівлю ПЛР-обладнання у "Центру молекулярних технологій" Обертинської на суму 5 950 000 грн. При цьому тендер проводився за спрощеною процедурою з єдиним підприємством-учасником.

За умовами укладеного договору Харківська обласна лікарня здійснює передоплату у повному обсязі. А закуплене обладнання для ПЛР постачатиметься компанією "Центр молекулярної діагностики" аж три місяці потому — до 26 березня 2021-го.

Крім того, що Оксана грала в епізоді в серіалі, вона ще доцент кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України, кандидат медичних наук і Заслужений лікар України. Втім, який фактор став вирішальним для успішного бізнесу на карантині - питання відкрите.