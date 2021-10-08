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Академия: сериал по романам Айзека Азимова продлили на второй сезон

Вчера, 11:37
Академия задержится на ваших экранах - фото 1
Академия задержится на ваших экранах

Apple продлила научно-фантастический эпос "Академия" (альтернативное название -«Основание» на второй сезон. У экранизации романов Айзека Азимова ещё только-только выходит 4-й эпизод из 10 запланированных в первом сезоне. Эпизоды выходят по пятницам.

Всего в планах у авторов 8 сезонов по 10 серий. Ведёт сериал Дэвид Гойер, известный по «Темному рыцарю» и «Человеку из стали».

"Академия" рассказывает о крахе и возрождении галактической Империи.

Учёный Гэри Селдон (его играет Джаред Харрис) создаёт новую научную дисциплину — психоисторию, которая позволяет ему предвидеть скорый крах государства: цивилизация рухнет, наступят упадок и варварство.

Селдон формирует Академию, общество учёных и исследователей, которые посвящают жизнь сохранению знаний. По замыслу Селдона, это позволит Империи восстановиться за тысячу лет — вместо тридцати тысяч.

В основной каст помимо Харриса и Пейса входят Лу Льобелл, Ли Харви, Лора Бёрн, Терренс Манн и Кэссиан Билтон.

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