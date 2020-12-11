Ахтем Сеитаблаев: Биография, личная жизнь и фильмография

15:10 11 декабря,

Что известно о личной жизни Ахтема Сеитаблаева

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев 11 декабря отмечает день рождения. О фильмографии и личной жизни Ахтема - читай на Без Табу.

Известный актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев празднует 11 декабря 2020 года 48-летие. Мы знаем его как режиссера и талантливого актера, но он не любит афишировать свои семейные дела. О семье, личной жизни, актерской и режиссерской карьере - рассказываем в материале Без Табу.

Детство и начало карьеры

Ахтем Сеитаблаев происходит из семьи депортированных во времена Сталина, но вернувшихся на родину крымских татар. Семья Ахтема была известна своими артистическими талантами, и поэтому, не удивительно, что и мальчик решил сделать искусство своей профессией.

Ахтем Сеитаблаев на помостках театра

Его маму зовут Суфие. На протяжении двух веков ее род был тесно связан с искусством — в семье были и актеры, и певцы. Старший мамин брат - дядя Ахтема - был композитором и одним из основателей ансамбля "Хайтарма".

В советское время род матери Ахтема Сейтаблаева был депортирован на Урал, а семья отца — в Среднюю Азию. Ближе в концу 50-х, когда был снят комендантский режим и стало возможно выходить за территорию лагеря, семья матери перебралась в Таджикистан. Там его мать окончила музучилище, поступила в театральное училище и познакомилась с его отцом.

Ахтем Сеитаблаев родился в городе Янгиюль недалеко от Ташкента 11 декабря 1972 года. Он заканчивал школу в Узбекистане, а после, в 1989 году, его семья вернулась на родину в Крым. В 1992 году Сеитаблаев закончил Крымское культурно-просветительское училище, где учился на актерском отделении. После этого он переехал в Киев, где закончил отделение режиссуры и драматургии Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого в 1999 году.

Сеитаблаев и Шоптенко на шоу "Танці з зірками-2017"

Параллельно Ахтем состоял в труппе и играл в спектаклях Государственного крымскотатарского академического музыкально-драматического театра в Симферополе с 1992 по 2004 г. Он поставил спектакль "Моя любовь Электра" (венгерского драматурга Ласло Дюрко), спектакль по "Бахчисарайскому фонтану" Пушкина, "Лесную песню" по Лесе Украинке, "Браво, Амадео!" (по "Моцарту и Сальери" Пушкина).

Карьера в кинематографе

В 2003 году Ахтем Сеитаблаев открыл для себя мир кинематографа - он начал сниматься в небольших эпизодических ролях, но одновременно писал собственные сценарии и готовил свои фильмы. С 2005 года Сеитаблаев начинает работать в Киеве в Академическом театре драмы и комедии на Левом Берегу Днепра.

Одной из первых его популярных ролей в кино была в украинском художественном фильме Николая Мащенко "Богдан-Зиновий Хмельницкий" в 2006 году.

Ахтем Сеитаблаев с женой и своим продюсером - Иванна Дядюра

В 2009 году он снял удачный мини-сериал "Осенние цветы" по собственному сценарию. После этого прогремел его "Чемпионы из подворотни" в 2011 году. Фильм уже высоко оценили на Одесском кинофестивале. "Чемпион из подворотни" получил награду "лучший украинским фильм" в 2012 году и а Сеитаблаев получил премию "Золотой Дюк". В том же 2011 году Сейтаблаев выпустил телевизионную мелодраму "Однажды в Новый Год" и "Темные воды", где также сыграл одну из ролей.

В 2013 режиссер выпустил очень важный для себя и своего народа фильм - "Хайтарма", где с ним играла и его старшая дочь Назлы. В фильме снялись также Алексей Горбунов, Дмитрий Суржиков, Николай Боклан, Леся Самаева, Валерий Щитовалов и другие артисты. Кроме признания в Украине и даже в России (2014 год - первый год оккупации Крыма), "Хайтарма" принес Сеитаблаеву звание лучшего режиссера 2014 года на итальянском фестивале "Кимера" в Термоли.

В 2015-2016 гг он снял драму "Чужая молитва" ("Ее сердце"), в которой рассказал историю Саиди Арифовой - крымской татарки, учительницы, которая во времена Второй мировой войны спасла 88 еврейских детей, выдавая их за татарских сначала от нацистов, а потом от НКВД.

Процесс съемок "Хайтарма"

Фильм, по которому точно все знают режиссера, - это "Кибориги. Герои не умирают", в котором раскрыта жизнь украинцев, которые защищали Донецкий аэропорт от российских наемников из "ДНР" и "ЛНР" в течении 242 дней, выживая под обстрелами артиллерии с минимумом воды, еды. За фильм Сеитаблаеву вручили орден "За заслуги" III степени в день премьеры "Киборгов".

В 2018 году Сеитаблаев начал снимать фильм "Захар Беркут", который выйдет в 2019 году, и к созданию которого уже присоединились продюсеры и актеры из Голливуда.

Семья и личная жизнь Ахтема Сеитаблаева

Ахтем Сеитаблаев был дважды женат. Кто его первая жена - неизвестно, сам Ахтем не расположен обсуждать эту тему. У него трое детей от первого брака. Старшей дочке Назлы - 23, младшей Софии - 9 лет. У него также есть сыновья Филлип и Анатолий (сын второй жены). Ранее его дети жили в Крыму с мамой, но последние годы больше времени проводят с отцом.

Ахтем Сеитаблаев с детьми

В "Хайтарме" сыграла Назлы, а дебютировала она вместе с отцом у Олеся Санина в "Мамае" еще в 4 года. К 23 годам у нее уже насчитывается около 14 ролей в разных фильмах и сериалах.

Анатолий окончил сценарное отделение в университете имени Карпенко-Карого, сотрудничает с журналом "Католический вестник". Как рассказывал Ахтем, Анатолий сам не католик, но ему очень интересна работа.

Филлип также дважды снимался с отцом в кино. А София пока что не успела нигде засветиться, но отец уверен, что у нее все еще впереди.

"У меня есть предположение, что Софи попадет в артистическую среду. У нее ведь и дедушка по маме - режиссер, и мама занимается кино и телевидением, и папа, как видите, тоже", - отметил Сеитаблаев в одном из своих интервью.

Ахтем Сейтаблаев женился во второй раз в 2013 году в Судаке и переехал в Киев. Его вторая жена - Иванна Дядюра, кума Кондратюка - продюсер всех фильмов Ахтема и президент Международного киевского кинофестиваля "Молодость".

Сеитаблаев с самой маленькой

Ахтем активно поддерживал Евромайдан, выступает против России, остро отреагировал на пленение русскими Олега Сенцова и даже писал открытое письмо Дональду Трампу с просьбой повлиять на освобождение коллеги.

Киборги смотреть онлайн трейлер фильма Ахтема Сеитаблаева:

Сейчас параллельно съемкам "Захара Беркута" готовится снять фильм по сценарию Олега Сенцова.

В 2017 году все, кто мало слышали о Сеитаблаеве, могли наблюдать, как он в паре с Аленой Шоптенко принял участие в "Танцях із зірками", пара дошла до финала.

Фильмография Ахтема Сеитаблаева:

2003 - Мамай - средний брат Умай, татарский воин

2004 - Московская сага - эпизод

2004 - Татарский триптих (новеллы "В путах шайтана", "Под минаретами") - стамбульский сохты / Рустем

2005 - Возвращение Мухтара-2 (44-я серия "Клофелиновые сны") - Сафиуллин

2005 - Золотые парни - эпизод

2005 - Сумасбродка - охранник автостоянки

2006 - Богдан-Зиновий Хмельницкий

2006 - Возвращение Мухтара-3 ("Поворот" 1 и 2 серии) - Тимур Хазов

2006 - Женская работа с риском для жизни - старший лейтенант Артем Полонский

2007 - Жажда экстрима - Никита

2009 - Притяжение - Аркадий, сын Александра Николаевича

2009 - Осенние цветы - мешочник в поезде

2010 - Актер, или Любовь не по сценарию

2011 - Темные воды - эпизод

2012 - Порох и дробь (фильм 2 "Самоубийство") - Тимур Рамадаев

2012 - Сваты 6 - Мурат Владиленович, хозяин отеля

2013 - Одинокие сердца - дворник Довлат

2013 - Хайтарма - Амет-хан Султан

2015 - Гвардия - татарин

2015-2016 - Центральная больница - хирург Рустам Давидович Агаларов

2016 - Я с тобой - Андрей Павлович

2016 - День независимости. Василий Стус - Василий Стус

2016 - Правило боя - человек в черном

2016 - На линии жизни - Сергей Задорожный

2016 - Центральная больница - Рустам Агаларов, хирург

2017 - Чужая молитва

2018 - Восток-Запад 2 - Ибрагим

Режиссерские работы Ахтема Сеитаблаева: